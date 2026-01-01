Ruckomechi Camp
Mana Pools Nationalpark
Beschreibung
Lage
Im Westen des Mana Pools Nationalparks, inmitten von Akazien und Mahagonibäumen, liegen das Ruckomechi und das Schwesterncamp Little Ruckomechi Camp direkt am Zambezi River. Ruckomechi besitzt ein privates Konzessionsgebiet um die Camps herum. Von den Camps bietet sich ein umwerfender Ausblick auf die fernen Berge des Africa's Great Rift Valley.
Angebot
Die Camps eignen sich hervorragend für Wildbeobachtungsfahrten und bietet unter anderem Fahrten in 4x4 Fahrzeugen sowie in Booten und Kanus an. Zudem besteht die Möglichkeit zu fischen (gegen Gebühr). Ein professioneller Führer bietet Wanderungen in der Umgebung an. Besonders Elefanten, Zebras, Wasserböcke, Kudus und Impalas können hier gesichtet werden. Auch Löwen, Leoparden und Geparde werden oft beobachtet und am Ufer des Flusses kann man eine Vielzahl von Büffeln entdecken. Auch zieht der Fluss viele Vögel an.
Zimmer
Das Camp verfügt über eine gemütliche Lounge erhöht über dem Flussufer. Die Bäume im und um das Camp sind beliebtes Futter für Elefanten, der Spass ist garantiert! Die zentralen Bereiche des Camps wie Speisebereich, Bar und Lounge sind mit dem Rest des Camps durch niedrige Holzwege verbunden. Es gibt ausserdem ein separates Deck mit einem Swimmingpool mit Liegestühlen zum Entspannen und Sonnen. Das Ruckomechi Camp verfügt über 10 luxuriöse Zelte mit eigenen Badezimmern, die jeweils eine Innendusche, Toilette sowie ein Waschbecken beinhalten. In der Aussendusche können Sie unter dem eindrucksvollen afrikanischen Sternenhimmel duschen.
Preis auf Anfrage
Loading map...