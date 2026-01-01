Kanga Camp
Mana Pools Nationalpark
Beschreibung
Lage
Das Kanga Camp liegt in einer privaten Konzession am westlichen Rand des Mana Pools Nationalparks an der gleichnamigen Kanga Pan. Die «Pfanne» ist die einzige permanente Wasserquelle im Umkreis von 10 km und lockt daher alle möglichen Tiere zum Trinken ins Camp.
Angebot
Das Haupthaus ist sehr offen und auf hölzernen Decks etwas erhöht erbaut. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug sowie Buschwanderungen.
Zimmer
Jedes der 6 Zelte verfügt über ein Badezimmer, welches über eine Dusche unter freiem Himmel mit Blick auf die Kanga Pan bietet. Die Zelte haben eine private Veranda mit Sicht auf das gut besuchte Wasserloch.
Preis auf Anfrage
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