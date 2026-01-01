Beschreibung

Lage Das Kanga Camp liegt in einer privaten Konzession am westlichen Rand des Mana Pools Nationalparks an der gleichnamigen Kanga Pan. Die «Pfanne» ist die einzige permanente Wasserquelle im Umkreis von 10 km und lockt daher alle möglichen Tiere zum Trinken ins Camp.

Angebot Das Haupthaus ist sehr offen und auf hölzernen Decks etwas erhöht erbaut. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug sowie Buschwanderungen.