Beschreibung

Einleitung Das Camp befindet sich an einzigartiger Lage und bietet unglaubliche Möglichkeiten zur Tierbeobachtung im Mana Pools Nationalpark sowie hervorragende Guides.

Lage Chikwenya liegt im östlichen Teil des wundervollen Mana Pools Nationalparks. Vor dem Camp liegen offene Flutebenen, die einem das Gefühl von unendlicher Weite geben. Dahinter fliesst der mächtige Zambezi Fluss entlang und der Blick kann weiter bis auf die Berge des Africa’s Great Rift Valleys in Zambia schweifen.

Angebot Die Lounge, der Speisebereich und die Bar sind wunderbare Orte um sich mit anderen Gästen auszutauschen und sich zu entspannen. Ein kühler Pool und die grosse Terrasse bieten eine traumhafte Aussicht auf die Umgebung und oftmals auf vorbeiziehende Wildtiere. Zu den Aktivitäten gehören Tages- und Nachtpirschfahrten, Bootsfahrten, Kanufahrten und Buschwanderungen.