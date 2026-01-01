Nyamatusi Camp
Mana Pools Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Das edle Nyamatusi Camp befindet sich in der privaten Nyamatusi Wilderness Konzession direkt am Ufer des mächtigen Zambezi Flusses. Hier können Sie das unberührte Afrika erleben, ohne auf einen hohen Komfort verzichten zu müssen.
Lage
Das Camp befindet sich im Mana Pools Nationalpark mit freiem Blick auf den Zambezi Fluss und den dahinterliegenden Steilhang und vermittelt ein Gefühl der Abgeschiedenheit. Der Nationalpark ist bekannt für seine grossartige Tierwelt.
Angebot
Der charmant gestaltete Hauptbereich erstreckt sich über zwei Etagen. Der Ausblick von der oberen Etage mit einer gemütlichen Lounge, Bar und Essbereich ist einfach atemberaubend. Unten befindet sich eine weitere Terrasse mit Pool sowie einer Boma für den abendlichen Drink am Lagerfeuer. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten, Buschwanderungen und Kanufahrten.
Zimmer
Die 6 luxuriösen Zeltchalets haben einen wundervollen Blick auf den Zambezi und das Bergpanorama auf der sambischen Seite des Flusses. Die geräumigen Suiten sind sehr offen und luftig gestaltet, so dass man sich der Natur ganz nah fühlt. Bequeme Betten, verschiedene Sitzgelegenheiten, Innen- und Aussenduschen und eine Minibar gehören zur Ausstattung. Zusätzlich hat jede Suite einen grossen Aussenbereich mit Sitzecke, schöner Terrasse und einem Plungepool.
Preis auf Anfrage
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