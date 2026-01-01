Beschreibung

Einleitung Das edle Nyamatusi Camp befindet sich in der privaten Nyamatusi Wilderness Konzession direkt am Ufer des mächtigen Zambezi Flusses. Hier können Sie das unberührte Afrika erleben, ohne auf einen hohen Komfort verzichten zu müssen.

Lage Das Camp befindet sich im Mana Pools Nationalpark mit freiem Blick auf den Zambezi Fluss und den dahinterliegenden Steilhang und vermittelt ein Gefühl der Abgeschiedenheit. Der Nationalpark ist bekannt für seine grossartige Tierwelt.

Angebot Der charmant gestaltete Hauptbereich erstreckt sich über zwei Etagen. Der Ausblick von der oberen Etage mit einer gemütlichen Lounge, Bar und Essbereich ist einfach atemberaubend. Unten befindet sich eine weitere Terrasse mit Pool sowie einer Boma für den abendlichen Drink am Lagerfeuer. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten, Buschwanderungen und Kanufahrten.