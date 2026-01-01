Beschreibung

Einleitung Hier entstehen lebenslange Erinnerungen. Auf der einen Seite rauscht der Ozean, auf der anderen Seite liegt die ruhige Lagune von Walvis Bays und alles, was Sie tun müssen, ist ankommen, entspannen und die Alltagshektik loslassen.

Lage Die Pelican Point Lodge empfängt Sie auf einer einsam gelegenen Halbinsel bei Walvis Bay am Pelican Point und bietet einen Rundumblick auf die Lagune von Walvis Bay, den Atlantik und den Strand. Die einzigartige Lage der Unterkunft, mit unberührten Stränden des Atlantischen Ozeans auf der einen Seite und der Lagune auf der anderen Seite, macht Ihren Aufenthalt hier zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Angebot Ausgezeichnetes Essen und die entsprechende Privatsphäre sind während Ihres Aufenthalts im ehemaligen Hafenkontrollgebäude am Fusse des Pelican Point garantiert. Das riesige Deck bietet eine einzigartige Aussicht über die Bucht und die Dünen der Wüste, während Sie das einmalige, farbenprächtige Lichtspektakel bei Sonnenuntergang geniessen. Beobachten Sie Hunderte von Robben bei ihrem Spiel in den Wellen. Mit Glück entdecken Sie auch Delfine, Wale sowie Mondfische und hören den Ruf der Schakale, die um die Lodge streunen. Kormorane, Flamingos und Damara- Seeschwalben sind ebenso regelmässige Besucher der Lagune.