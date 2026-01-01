Beschreibung

Einleitung Das Strand Hotel liegt zwischen dem tosenden Atlantik und der majestätischen Namib Wüste und verfügt über eine herrliche Strandlage mit Sicht auf den Ozean.

Lage Das Strand Hotel in Swakopmund ist eines der renommiertesten und bekanntesten Hotels an der namibischen Atlantikküste. Gelegen direkt am Meer, bietet es einen spektakulären Blick auf den Ozean und gleichzeitig eine zentrale Lage in der charmanten Küstenstadt Swakopmund. Das kleine Stadtzentrum mit Cafés, Souvenirshops und Boutiquen befindet sich ca. 15 Gehminuten vom Hotel entfernt.

Angebot Das Strand Hotel bietet insgesamt 3 Restaurants, eine Bar, einen schönen Lounge-Bereich, eine herrliche Terrasse mit Blick auf den Ozean sowie einen Strand- Kiosk. Die Architektur des Gebäudes lässt die Räume vom Licht durchfluten. Das Interieur ist modern gestaltet und doch vermittelt es Gemütlichkeit und Wohlbefinden mit maritimem Stil. Das Hotel bietet kostenloses WIFI. Parkmöglichkeiten sind verfügbar. Im Spa sind verschiedene Massagen buchbar.

Zimmer Das Hotel verfügt über 125 Zimmer in verschiedenen Kategorien. Die Standard Zimmer haben Sicht auf das Meer oder den Garten. Die Luxury Zimmer sind etwas grösser und bieten einen kleinen Stehbalkon mit teilweise Sicht auf den Ozean. Die verschiedenen Suiten sind grösser und bieten zusätzlich einen privaten Lounge-Bereich sowie einen grossen Balkon mit Sitzgelegenheiten.