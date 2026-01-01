Das Camp im Nordwesten des Landes liegt an der Skeleton Coast, angrenzend an das Damaraland und ist auf Grund seiner Abgeschiedenheit nur per Kleinflugzeug erreichbar. Direkt am Hoanib Flussbett und inmitten einer völlig unberührten Natur gelegen, ist das Camp ein idealer Ausgangspunkt für Wildbeobachtungsfahrten oder Rundflüge entlang der mystischen Skelettküste. Beeindruckend ist in dieser kargen und lebensfeindlichen Landschaft weniger die Anzahl der Tiere als ihre Artenvielfalt.

So leben hier die seltenen Wüstenelefanten und -löwen sowie die grösste Population von Spitzmaulnashörnern in Afrika. Frischwasserquellen sind die Grundlage fürs Überleben von Hartmanns Bergzebras, Giraffen, Oryxantilopen, Springböcken, Kudus, Meerkatzen, Schwarzrückenschakalen und Ginsterkatzen. An der Küste leben zudem zahlreiche Robben.