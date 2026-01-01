Im Skeleton Coast Nationalpark zwischen den beiden Flüssen Hoarusib und Hoanib liegt die Shipwreck Lodge umgeben von einer wunderschönen Dünenlandschaft. Mit dem Mietwagen ist die Lodge nicht erreichbar. Selbstfahrer können bis nach Möwe Bay fahren und werden mit einem Transfer dann ungefähr 45 km zur Unterkunft gefahren. Alternativ kann man auch bis nach Möwe Bay fliegen. In früheren Zeiten nannte man die gesamte Küste Namibias Skeleton Coast.

Heute wird jedoch nur noch der nördliche Küstenabschnitt mit dem Nationalpark so genannt. Dieser erstreckt sich vom Ugab Fluss im Süden bis zum Kunene Fluss, der im Norden die Grenze zu Angola bildet. Der Park mit seinen rund 16 845 km² schützt fast ein Drittel der gesamten Küste Namibias.