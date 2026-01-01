Serra Cafema
Kaokoveld
Beschreibung
Einleitung
Eines der schönsten Camps im südlichen Afrika in einer der atemberaubendsten Landschaften Namibias. Das Camp befindet sich an abgelegener Lage am Kunene Fluss, an der Grenze zu Angola, ganz im Nordwesten Namibias. Die einzigen gelegentlichen Bewohner dieser Gegend sind die Himbas, die als eines der letzten Naturvölker Afrikas gelten.
Lage
Das Serra Cafema Camp ist eines der abgelegensten Camps im südlichen Afrika und ist nur per Kleinflugzeug erreichbar. Das Camp liegt im Nordwesten von Namibia am Kunene Fluss, rund 65 km östlich seiner Mündung. Benannt wurde es nach dem grössten Gebirge im Südwesten Angolas. Der Kunene Fluss ist der einzige, permanent wasserführende Strom und bildet entlang seiner Ufer eine überlebenswichtige Grundlage für die Tier- und Pflanzenwelt, umrandet von Gebirgsketten und hohen Sanddünen.
Der Fluss hat sich zwischen den Bergketten auf beiden Seiten tief ins Tal gegraben, das nur an wenigen Stellen breit genug für ein Camp ist. In diesem Teil Namibias leben viele seltene Vogelarten und weitere Tiere. Mit ein wenig Glück können Sie entlang des Flusses Oryxantilopen, Springböcke und Strausse beobachten.
Angebot
Zum Camp gehört ein kleiner Pool mit Sonnendeck, eine Bar, eine Lounge und ein Holzdeck mit herrlichem Blick auf den Fluss sowie die gegenüberliegenden Berge. Zum Ausflugsangebot gehören Landschaftsfahrten bis hin zum Hartmannstal mit einem Picknick-Mittagessen unterwegs. Auf Wanderungen erleben Sie diese einmalige Natur und erfahren viel Wissenswertes über die lokale Pflanzen- und Tierwelt. Eine Quad-Tour ist nicht nur für Abenteuerlustige ein unvergessliches Erlebnis.
Die Touren durch die fragile Umgebung sind mit grösster Sorgfalt durchgeführt, um die Erhaltung der einzigartigen und empfindlichen Lebensräume dieser Landschaft zu gewährleisten. Ein weiteres Highlight sind die Bootstouren auf dem Kunene, wo Sie oftmals Krokodile und weitere Tiere zu Gesicht bekommen. In Erinnerung wird Ihnen sicher ein Ausflug zu den Himba-Dörfern der Region bleiben, wo Sie mehr über die Lebensweise und Traditionen dieser letzten Nomaden Afrikas erfahren.
Zimmer
Die 8 geräumigen, reetgedeckten Zelt-Chalets stehen auf erhöhten Holzplattformen im Schatten grosser Albida Bäume und haben alle direkte Sicht auf den Fluss. Die Einrichtung widerspiegelt Elemente der Himba Kultur. Der Gast kann sich in einer Atmosphäre erholen, die wohl nur noch an wenigen Plätzen der Erde zu finden ist. Alle Zimmer verfügen über eine Innen- sowie Aussendusche, Deckenventilator und eine private Veranda.
Preis auf Anfrage
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