Das Serra Cafema Camp ist eines der abgelegensten Camps im südlichen Afrika und ist nur per Kleinflugzeug erreichbar. Das Camp liegt im Nordwesten von Namibia am Kunene Fluss, rund 65 km östlich seiner Mündung. Benannt wurde es nach dem grössten Gebirge im Südwesten Angolas. Der Kunene Fluss ist der einzige, permanent wasserführende Strom und bildet entlang seiner Ufer eine überlebenswichtige Grundlage für die Tier- und Pflanzenwelt, umrandet von Gebirgsketten und hohen Sanddünen.

Der Fluss hat sich zwischen den Bergketten auf beiden Seiten tief ins Tal gegraben, das nur an wenigen Stellen breit genug für ein Camp ist. In diesem Teil Namibias leben viele seltene Vogelarten und weitere Tiere. Mit ein wenig Glück können Sie entlang des Flusses Oryxantilopen, Springböcke und Strausse beobachten.