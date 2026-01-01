Das La Petite Chefchaouen liegt inmitten der Medina und bietet eine schöne Dachterrasse mit traumhaftem Blick auf die blau-weissen Häuser der Medina. Die Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Bibliothek und einen Gemeinschaftsbereich mit Cheminée. Die schöne Dachterrasse ist in Weisstönen gehalten, bietet weitere Sitzmöglichkeiten. WiFi kostenfrei.

Die Zimmer sind mit Kunstwerken dekoriert und bieten ein modernes Badezimmer. Alle Zimmer verfügen über eine Dusche, Klimaanlage/ Heizung, TV und einen Safe. Die Zimmer sind in folgende Kategorien aufgeteilt: Single Happy mit Sicht auf den Innenhof, Double Smile und Standard Home mit Sicht auf die Medina oder den Innenhof sowie Standard Love and Dreams mit privater Terrasse mit Sicht auf die Medina und den Berg.