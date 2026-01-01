Beschreibung

Einleitung Die Besitzer des Tango Mar haben das traditionelle Hotel in ein exotisches Boutique Hotel verwandelt. Es besticht durch seine einzigartige Lage. Ein ausgezeichnetes Hotel, welches Luxus, ein umfangreiches Ausflugsprogramm und gleichzeitig Ruhe für einen Strandurlaub in einer fantastischen Umgebung bietet.

Lage Im Süden der Halbinsel Nicoya direkt gegenüber der Playa Quizales. Der Ort Paquera wo die Fähre anlegt, ist 45 Minuten entfernt. Der Transfer von San José aus dauert ca. 4 Stunden.

Angebot Die Anlage verfügt über ein Gourmet-Restaurant für Frühstück und Abendessen mit Blick auf den Pazifik – ideal für das besondere Dinner bei Sonnenuntergang. Der Pool lädt zum erfrischenden Bad nach einem langen Tag unterwegs ein. Oder lassen Sie sich im Wellnesscenter verwöhnen. Das Hotel hat einen 9-Loch Golfplatz und bietet eine grosse Auswahl an Touren und Ausflügen an, u.a. Reitausflüge, Vogelbeobachtungstouren, Sportfischen, Canopy, Schnorchel- und Tauchausflüge, Mountainbike-Touren sowie diverse Bootsausflüge.