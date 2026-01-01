Tango Mar
Playa Tambor
Beschreibung
Einleitung
Die Besitzer des Tango Mar haben das traditionelle Hotel in ein exotisches Boutique Hotel verwandelt. Es besticht durch seine einzigartige Lage. Ein ausgezeichnetes Hotel, welches Luxus, ein umfangreiches Ausflugsprogramm und gleichzeitig Ruhe für einen Strandurlaub in einer fantastischen Umgebung bietet.
Lage
Im Süden der Halbinsel Nicoya direkt gegenüber der Playa Quizales. Der Ort Paquera wo die Fähre anlegt, ist 45 Minuten entfernt. Der Transfer von San José aus dauert ca. 4 Stunden.
Angebot
Die Anlage verfügt über ein Gourmet-Restaurant für Frühstück und Abendessen mit Blick auf den Pazifik – ideal für das besondere Dinner bei Sonnenuntergang. Der Pool lädt zum erfrischenden Bad nach einem langen Tag unterwegs ein. Oder lassen Sie sich im Wellnesscenter verwöhnen. Das Hotel hat einen 9-Loch Golfplatz und bietet eine grosse Auswahl an Touren und Ausflügen an, u.a. Reitausflüge, Vogelbeobachtungstouren, Sportfischen, Canopy, Schnorchel- und Tauchausflüge, Mountainbike-Touren sowie diverse Bootsausflüge.
Zimmer
Alle 45 Zimmer sind mit Fernseher, Gratis-WLAN, Haartrockner, Klimaanlage, Minibar, Safe und Telefon und Ventilator ausgestattet. Die Beachfront Zimmer haben einen fantastischen Ausblick und liegen nahe am Swimmingpool, der Lobby und dem Restaurant. Sie sind elegant ausgestattet und verfügen über einen privaten Balkon. Die Deluxe Beachfront Zimmer liegen im ruhigsten Teil des Hotels nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Von diesen Zimmern haben Sie einen schönen Panoramablick auf den Quizales Strand und auf die Halbinsel. Die Tiki Suiten sind geräumiger und bieten einen direkten Blick aufs Meer.
ab CHF 144.– / pro Person
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