Explore the Rockies & Yellowstone ab Denver

1 . Tag Denver Ankunft in Denver und individueller Transfer zum Hotel. Geniessen Sie die sympathische Stadt am Rande der Rocky Mountains. Begrüssung durch die Reiseleitung im Hotel. 1 Nacht im Doubletree by Hilton Denver Cherry Creek o.ä.

2 . Tag Cheyenne Nach einer kurzen Stadtrundfahrt durch Denver steuern Sie den Rocky Mountain Nationalpark an, der eine spektakuläre Bergwelt schützt. Die Trail Ridge Road, auch bekannt als «Highway to the Sky», bietet unvergleichliche Ausblicke in alle Richtungen. Weiter geht es nach Cheyenne, der Hauptstadt Wyomings, die den Geist des Alten Westens verkörpert. Hier befindet sich eine beachtenswerte Sammlung an Dampflokomotiven, darunter die grösste der Welt. 1 Nacht im Best Western Plus Frontier Inn o.ä.

3 . Tag Mount Rushmore / Deadwood Sie besuchen das Fort Laramie, das als privater Pelzhandelsposten gegründet wurde und sich später zum grössten Militärstützpunkt in den Northern Plains entwickelte. Durch die majestätische Schönheit der Black Hills gelangen Sie zum berühmten Mount Rushmore. Hier wurden die ehemaligen Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln in Stein verewigt. Weiterfahrt nach Deadwood. 1 Nacht im First Gold Hotel o.ä.

4 . Tag Cody Ihr Weg führt durch den Bighorn National Forest, wo unberührte Hügel, Bergseen, zerklüftete Felsen, dichte Kiefernwälder und die Bighorn Mountains die Landschaft prägen. Nach Ankunft in Cody besuchen Sie das Buffalo Bill Museum, das sich auf das Leben und die Zeiten des legendären Stadtgründers William F. «Buffalo Bill» Cody konzentriert. Abends besteht manchmal die Möglichkeit, an Wild West-Attraktionen wie Rodeos, Nachstellungen von Schiessereien und Cowboy-Musik teilnehmen zu können. Diese sind abhängig vom Spiel- und Terminplan. 1 Nacht im Buffalo Bill Village o.ä.

5 . Tag Yellowstone Nationalpark Ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise ist der Besuch des Yellowstone Nationalparks. Der erste Nationalpark Amerikas scheint beinahe unwirklich mit seinen Geysiren, Wasserfällen und alten Vulkanen. Sie sehen den einzigartigen Old Faithful, den Yellowstone Canyon und mit grosser Wahrscheinlichkeit Bisons, Adler, Elche oder Bären. 1 Nacht im Yellowstone Westgate Hotel o.ä.

6 . Tag Salt Lake City Durch das landschaftlich reizvolle südliche Idaho gelangen Sie in die Mormonenstadt Salt Lake City. Geniessen Sie bei Ihrer Ankunft den Blick auf das State Capitol und den historischen Temple Square. 1 Nacht im SureStay by Best Western Downtown o.ä.

7 . Tag Moab Quer durch Utah, führt die Reise an reizvollen Landschaften vorbei in die Kleinstadt Moab. 1 Nacht im MainStay Suites Moab o.ä.

8 . Tag Moab Der Arches Nationalpark steht heute auf dem Programm. Über 2000 natürliche Steinbögen sowie Hunderte von hoch aufragenden Felsnadeln finden sich in diesem einmaligen Wunderland.

9 . Tag Glenwood Springs Heute besteigen Sie den luxuriösen Canyon Spirit für eine unvergessliche Zugreise durch aussergewöhnliche Landschaften. Aus den Panoramafenstern geniessen Sie die atemberaubende Aussicht auf den Red Rock Canyon, Wüsten, natürliche Torbögen und Hoodoos, bevor Sie das hübsche Örtchen Glenwood Springs erreichen. 1 Nacht im Hotel Maxwell Anderson o.ä.

10 . Tag Denver Ein weiterer Tag im Rocky Mountaineer mit herrlichen Aussichten steht an. Sie fahren entlang des Colorado Rivers. Vorbei an malerischen Canyons erreichen Sie schliesslich die Colorado Rockies. Während Sie durch den Moffat-Tunnel fahren, überqueren Sie die kontinentale Wasserscheide. Nach Ankunft in Denver Ende der Rundreise am Bahnhof Denver. Individuelle Rück- oder Weiterreise.