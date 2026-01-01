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The Chattanoogan Hotel

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Chattanooga

Das ansprechende Hotel überzeugt durch seine klassische Eleganz und die gute Lage für Stadterkundungen.

Beschreibung

Lage
Das Chattanoogan Hotel liegt im von Kunst, Kultur und Unterhaltung geprägtem South Side District, am Rande der Innenstadt. Restaurants und Bars befinden sich in der Nähe.
Angebot
Kulinarisch stehen eine Auswahl aus 2 Restaurants, einem Coffeeshop sowie einer im 2. Stock gelegenen Aussenbar zur Verfügung. Des Weiteren verfügt das Hotel über ein Fitnesscenter und Spa-Bereich.
Zimmer
Die 198 komfortablen, im hellen Design gehaltenen Zimmer bieten grosse Fenster, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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