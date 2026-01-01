Beschreibung

Lage Das Chattanoogan Hotel liegt im von Kunst, Kultur und Unterhaltung geprägtem South Side District, am Rande der Innenstadt. Restaurants und Bars befinden sich in der Nähe.

Angebot Kulinarisch stehen eine Auswahl aus 2 Restaurants, einem Coffeeshop sowie einer im 2. Stock gelegenen Aussenbar zur Verfügung. Des Weiteren verfügt das Hotel über ein Fitnesscenter und Spa-Bereich.