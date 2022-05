Fort Lauderdale Reisen

Ferien in Fort Lauderdale bieten nicht nur herrliches Wetter und kilometerlange, feinsandige Strände, sondern auch unzählige Einkaufsmöglichkeiten, ein pulsierendes Nachtleben, eine abwechslungsreiche Gastronomie und zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, wie z.B. eine rasante Airboat-Tour in den Everglades, ein Abstecher nach Miami oder die Bahamas. Auf den vielen kleineren und grösseren Kanälen, welche die Stadt durchziehen und ihr den Spitznamen «Venedig Amerikas» einbrachten, kann man wunderbar Kanufahren oder an dessen Rand entlang mit dem Rad auf Entdeckungstour gehen. Ein Highlight jeder Fort Lauderdale Reise sind auch die herrlichen und romantischen Sonnenuntergänge, welche sich vom Strand aus ganz bequem bewundern lassen. Und wenn sie einmal etwas typisch Amerikanisches erleben wollen, so besuchen Sie doch das weltgrösste Drive-In-Kino, The Fort Lauderdale Swap Shop, mit 14 riesigen Leinwänden. Mehr Tipps erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten.