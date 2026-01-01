Pestana Promenade Ocean Resort

Das Hotel bietet ein Fitnesscenter, Aussenpool, Whirlpool, sowie eine grosse Gartenanlage. Die Zimmer sind hell und haben alle einen Balkon und die meisten haben Meerblick. Im Hotel gibt es zwei Restaurants. Der Pool im Aussenbereich gilt als einer der grössten der ganzen Insel. Im Spa-Bereich können Sie Behandlung und Anwendungen buchen. Das Zentrum von Funchal liegt 15 Minuten entfernt von Ihrem Hotel.