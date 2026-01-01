Badeferien im Pestana Promenade Ocean & SPA Resort ab Schweiz
Badeferien im Pestana Promenade Ocean & SPA Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Nähe zum Strand
- Spa Bereich
- modernes Design
- alle Zimmer mit Balkon
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen von der Schweiz nach Madeira und von dort aus in die Unterkunft.
2-7. Tag Pestana Promenade Ocean Resort
Das Hotel bietet ein Fitnesscenter, Aussenpool, Whirlpool, sowie eine grosse Gartenanlage. Die Zimmer sind hell und haben alle einen Balkon und die meisten haben Meerblick. Im Hotel gibt es zwei Restaurants. Der Pool im Aussenbereich gilt als einer der grössten der ganzen Insel. Im Spa-Bereich können Sie Behandlung und Anwendungen buchen. Das Zentrum von Funchal liegt 15 Minuten entfernt von Ihrem Hotel.
8. Tag Rückreise
Sie treten Ihren Rückflug an und reisen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Classic Sea View
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage