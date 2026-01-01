Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Pestana Promenade Ocean & SPA Resort ab Schweiz

Es ist eines der neuesten und modernsten Hotels in Funchal. Es ist 2 min vom Strand entfernt und besitzt einen Aussenpool, Fitnessraum, eine Bar und Restaurant. Das Stadtzentrum liegt 15 min entfernt von der Unterkunft.
Badeferien im Pestana Promenade Ocean & SPA Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Nähe zum Strand
- Spa Bereich
- modernes Design
- alle Zimmer mit Balkon
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie reisen von der Schweiz nach Madeira und von dort aus in die Unterkunft.

2-7. Tag Pestana Promenade Ocean Resort

Das Hotel bietet ein Fitnesscenter, Aussenpool, Whirlpool, sowie eine grosse Gartenanlage. Die Zimmer sind hell und haben alle einen Balkon und die meisten haben Meerblick. Im Hotel gibt es zwei Restaurants. Der Pool im Aussenbereich gilt als einer der grössten der ganzen Insel. Im Spa-Bereich können Sie Behandlung und Anwendungen buchen. Das Zentrum von Funchal liegt 15 Minuten entfernt von Ihrem Hotel.

8. Tag Rückreise

Sie treten Ihren Rückflug an und reisen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Classic Sea View
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 16.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen