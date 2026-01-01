Badeferien im Estalagem da Ponta do Sol ab Schweiz

Das moderne Boutique- und Lifestylehotel Estalagem da Ponta do Sol ist optimal für Individualisten geeignet und für Gäste die gerne aktiv sind. Das Hotel hat nämlich einen super Standort um die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Zum nächsten Dorf sind es ungefähr 10 Minuten. Die vielen Glaselemente sorgen dafür, dass die Zimmer alle sehr hell und freundliche sind. Erholsame Ferientage sind in diesem tollen Hotel garantiert.