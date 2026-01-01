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Badeferien im Estalagem da Ponta do Sol ab Schweiz

Das moderne Boutique- und Lifestylehotel Estalagem da Ponta do Sol ist optimal für Individualisten geeignet und für Gäste die gerne aktiv sind. Das Hotel hat nämlich einen super Standort um die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Zum nächsten Dorf sind es ungefähr 10 Minuten. Die vielen Glaselemente sorgen dafür, dass die Zimmer alle sehr hell und freundliche sind. Erholsame Ferientage sind in diesem tollen Hotel garantiert.
Badeferien im Estalagem da Ponta do Sol ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- traumhafter Ausblick
- direkt an der Promenade von Ponta do So gelegen
- Angebot von Wassersportarten
- guter Ausgangspunkt für Inselerkundung
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Madeira. Auf der Blumeninsel angekommen, reisen Sie weiter zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Estalagem da Ponta do Sol

Das Hotel hat eine wunderbare Lage. Vom Restaurant aus, haben Sie einen tollen Panoramablick und geniessen dazu noch erstklassige Kulinarik. Die 54 Zimmer sind alle sehr hell und freundlich gestaltet. Eines der Highlights des Hotels ist sicherlich der Infinity-Swimmingpool. Geniessen Sie einmal mehr die Aussicht und entspannen Sie danach auf der Liegewiese oder der Sonnenterrasse mit Sonnenliegen.

8. Tag Rückreise

Sie reisen zum Flughafen und treten Ihren Rückflug in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 16.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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