Badeferien im Estalagem da Ponta do Sol ab Schweiz
Badeferien im Estalagem da Ponta do Sol ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- traumhafter Ausblick
- direkt an der Promenade von Ponta do So gelegen
- Angebot von Wassersportarten
- guter Ausgangspunkt für Inselerkundung
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Madeira. Auf der Blumeninsel angekommen, reisen Sie weiter zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Estalagem da Ponta do Sol
Das Hotel hat eine wunderbare Lage. Vom Restaurant aus, haben Sie einen tollen Panoramablick und geniessen dazu noch erstklassige Kulinarik. Die 54 Zimmer sind alle sehr hell und freundlich gestaltet. Eines der Highlights des Hotels ist sicherlich der Infinity-Swimmingpool. Geniessen Sie einmal mehr die Aussicht und entspannen Sie danach auf der Liegewiese oder der Sonnenterrasse mit Sonnenliegen.
8. Tag Rückreise
Sie reisen zum Flughafen und treten Ihren Rückflug in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage