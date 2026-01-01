Badeferien im Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden ab Schweiz
Badeferien im Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Innen- und Aussenpool
- Massagen und weiteres
- Grosse Gartenanlage
- Golfplatz (18 Löcher)
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie ab von der Schweiz nach Madeira, von dort aus geht es weiter zur Unterkunft.
2-7. Tag Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden
Erholen Sie sich in orientalischer Atmosphäre bei einer Massage verschiedenster Arten, oder geniessen Sie das Grüne. Lassen Sie den Nachmittag im Pool ausklingen und schauen Sie in die weite Ferne. Oder geniessen Sie ein Abendessen in den unterschiedlichsten Restaurants.
8. Tag Rückreise
Heute kehren Sie zurück in die Schweiz mit dem Flugzeug von Madeira aus.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Standard Zweibett Zimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage