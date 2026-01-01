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Badeferien im Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden ab Schweiz

Das Hotel hat 166 Zimmer und hat grosse Zimmer mit Küche oder normale Hotelzimmer. Die Anlage ist mit viel Grün umgeben und hat einen orientalischen Touch. Das Hotel hat einen Innen- und Aussenpool.
Badeferien im Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Innen- und Aussenpool
- Massagen und weiteres
- Grosse Gartenanlage
- Golfplatz (18 Löcher)
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie ab von der Schweiz nach Madeira, von dort aus geht es weiter zur Unterkunft.

2-7. Tag Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden

Erholen Sie sich in orientalischer Atmosphäre bei einer Massage verschiedenster Arten, oder geniessen Sie das Grüne. Lassen Sie den Nachmittag im Pool ausklingen und schauen Sie in die weite Ferne. Oder geniessen Sie ein Abendessen in den unterschiedlichsten Restaurants.

8. Tag Rückreise

Heute kehren Sie zurück in die Schweiz mit dem Flugzeug von Madeira aus.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Standard Zweibett Zimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 20.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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