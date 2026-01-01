1 . Tag Anreise Heute reisen Sie ab von der Schweiz nach Madeira, von dort aus geht es weiter zur Unterkunft.

2-7 . Tag Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden Erholen Sie sich in orientalischer Atmosphäre bei einer Massage verschiedenster Arten, oder geniessen Sie das Grüne. Lassen Sie den Nachmittag im Pool ausklingen und schauen Sie in die weite Ferne. Oder geniessen Sie ein Abendessen in den unterschiedlichsten Restaurants.

8 . Tag Rückreise Heute kehren Sie zurück in die Schweiz mit dem Flugzeug von Madeira aus.