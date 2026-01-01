Badeferien im The Cliff Bay ab Schweiz

The Cliff Bay

Das Hotel überzeugt die Gäste mit der fantastischen Lage. Es hat eine sehr grüne und weitläufige Gartenanlage. Die Zimmer sind grosszügig und sie bieten ein Wohn- und Schlafzimmer, sowie meistens einen Balkon. Das Hotel ist auf Wunsch mit Halbpension oder Vollpension buchbar. Das Showcooking ist ein weiteres Highlight des Hotels. Das Sportangebot ist sehr gross und Sie haben auch die Möglichkeit Tennis oder Golf zu spielen.