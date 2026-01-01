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Badeferien im The Cliff Bay ab Schweiz

Das Fünf Sterne Luxushotel ist wunderschön an der Küste und direkt am Meer gelegen. Das Stadtzentrum erreichen Sie nach ca. 2 km. Das Indoor und auch das Outdoor Sportangebot ist sehr gross. Die Lage direkt am Meer ist spektakulär. Geniessen Sie einen Cocktail oder einen Kaffee auf der Terrasse und geniessen Sie die Aussicht auf das offene Meer.
Badeferien im The Cliff Bay ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- einzigartige Aussicht auf das Meer
- grosses Sportangebot
- Nähe zum Stadtzentrum
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Madeira. Vom Flughafen fahren Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag The Cliff Bay

Das Hotel überzeugt die Gäste mit der fantastischen Lage. Es hat eine sehr grüne und weitläufige Gartenanlage. Die Zimmer sind grosszügig und sie bieten ein Wohn- und Schlafzimmer, sowie meistens einen Balkon. Das Hotel ist auf Wunsch mit Halbpension oder Vollpension buchbar. Das Showcooking ist ein weiteres Highlight des Hotels. Das Sportangebot ist sehr gross und Sie haben auch die Möglichkeit Tennis oder Golf zu spielen.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder zurück an den Flughafen und treten Ihren Rückflug in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Land View
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 24.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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