Badeferien im The Cliff Bay ab Schweiz
Badeferien im The Cliff Bay ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- einzigartige Aussicht auf das Meer
- grosses Sportangebot
- Nähe zum Stadtzentrum
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Madeira. Vom Flughafen fahren Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag The Cliff Bay
Das Hotel überzeugt die Gäste mit der fantastischen Lage. Es hat eine sehr grüne und weitläufige Gartenanlage. Die Zimmer sind grosszügig und sie bieten ein Wohn- und Schlafzimmer, sowie meistens einen Balkon. Das Hotel ist auf Wunsch mit Halbpension oder Vollpension buchbar. Das Showcooking ist ein weiteres Highlight des Hotels. Das Sportangebot ist sehr gross und Sie haben auch die Möglichkeit Tennis oder Golf zu spielen.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder zurück an den Flughafen und treten Ihren Rückflug in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Land View
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage