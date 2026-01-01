Beschreibung

Einleitung Das kleine und schmucke Hotel befindet sich in einem ehrwürdigen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Das Hotel besticht durch seine persönliche Note und eine ideale Lage.

Lage An einer Seitenstrasse im Herzen von Valletta gelegen. Eine Bushaltestelle, von der aus alle Teile der Insel bedient werden, befindet sich ca. fünf Gehminuten entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind ebenfalls in unmittelbarer Umgebung zu finden.

Angebot Das Hotel ist mit Rezeption, Lift, Restaurant, Bar, kleinem Fitnessraum und kostenlosem WiFi ausgestattet. Es verfügt ebenfalls über eine Dachterrasse mit kleinem Aussenschwimmbad, Sonnenschirmen, Liegestühlen und schöner Aussicht über Valletta.

Zimmer Dias Hotel verfügt über 63 Zimmer. Die Standard Zimmer sind alle ausgestattet mit Bad oder Dusche/WC, TV, Telefon, Radio, Kühlschrank, Safe, Wasserkocher, Haartrockner und Klimaanlage. Gegen Zuschlag sind die Standard Zimmer auch mit Hafen/Meersicht buchbar. Die komfortabel und geschmacksvoll eingerichteten Deluxe Zimmer sind die besten des Hotels und verfügen zusätzlich über Kaffeemaschine, Minibar, Bügeleisen und Bügelbrett, Bademantel, Hausschuhe. Alle mit Hafen/Meersicht.

Im Preis inbegriffen Linienflüge ab/bis Schweiz nach Malta mit Air Malta inkl. 1 Gepäckstück pro Person, 3 Übernachtungen im Osborne Hotel inkl. Frühstück, Transfers ab/bis Flughafen Malta, Betreuung durch landeskundige, deutschsprachige Reiseleitung auf Malta