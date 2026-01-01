Beschreibung

Einleitung Beliebtes, ideal gelegenes Mittelklasshotel mit grosser Infrastruktur und gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage An der Promenade von Sliema gelegen. Bushaltestelle vor dem Hotel. Viele Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten in Gehdistanz.

Angebot Rezeption, Lift, Hauptrestaurant, italienisches und japanisches Restaurant, Bar, Lounge-Bar/Grillrestaurant in der 14. Etage des Hotels mit traumhafter Aussicht, grosser Fitnessraum, Internetecke und kostenloses WiFi. Spa-Bereich, wo verschiedene Wellnessanwendungen angeboten werden, Hallenbad, Jacuzzi, Sauna und Dampfbad. In der 7. Etage befindet sich die grosse Liegeterrasse mit Jacuzzi, Liegestühlen und herrlichem Panorama über die Bucht von Sliema.

Zimmer Die 280 komfortablen Standard Zimmer sind alle mit Bad oder Dusche/WC, TV, Telefon, Radio, Minibar, Safe, Wasserkocher, Haartrockner und Klimaanlage ausgestattet. Gegen Zuschlag mit Balkon oder Balkon/Meersicht buchbar.

Im Preis inbegriffen Linienflüge mit Air Malta, Freigepäck, Flughafen- und Sicherheitstaxen, 3 Übernachtungen im Preluna Hotel, inklusive Frühstück und Transfers