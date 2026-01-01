Maltesisches Potpourri ab Schweiz

1 . Tag Anreise nach Malta Heute fliegen Sie von Zürich nach Malta. Anschliessend bringt Sie der Transfer zu Ihrer Unterkunft.

2 . Tag Mdina und das Zentrum Sie bescuhen die ehemaligen Hauptstadt Mdina, die der Ruhe wegen auch die «stille Stadt» genannt wird. Die eng verwinkelten Gässchen und die Architektur der Häuser sind beeindruckend. Weiter besichtigen Sie die frühchristlichen Katakomben von Rabat, bevor es weiter zu den Dingli Klippen – mit 250 Meter die höchste Erhebung der Inseln – geht. Am Nachmittag besichtigen Sie den botanischen Garten von San Anton, den Dom von Mosta und das Handwerkerdorf Ta’Qali.

3 . Tag Valletta und Hafenrundfahrt Am Morgen besuchen Sie Valletta, die geschichtsträchtige Hauptstadt des Archipels. Beim Streifzug durch die schachbrettförmig angeordnete Stadt stoppen Sie bei den «Upper Barrakka Gardens» und der imposanten «St. John’s Co-Cathedral» mit dem dazugehörenden Oratorium, wo unter anderem das Meisterwerk «Die Enthauptung Johannes’ des Täufers» des Künstlers Caravaggio ausgestellt ist. Der Abschluss Ihres Valletta-Besuches bildet die Multivisionsshow «The Malta Experience», welche Sie auf eine 7000-jährige Zeitreise entführt. Am Nachmittag entdecken Sie die faszinierende Stadt vom Schiff aus und unternehmen eine Hafenrundfahrt.

4 . Tag Gozo Mit dem Transfer geht es nach Cirkewwa und von dort per Fährüberfahrt nach Gozo. Heute besuchen Sie die sagen umwobene und malerische Schwesterninsel Gozo. Sie beginnen die Inselrundfahrt mit dem Besuch der 5600 Jahre alten megalithischen Tempelanlagen von «Ggantija». Danach Fahrt zur prachtvollen mittelalterlichen Zitadelle, die über der Hauptstadt Victoria thront. Über die fjordartige Bucht von Xlendi gelangen Sie nach Dwejra mit dem legendären «Fungus Rock».

5 . Tag Tag zur freien Verfügung Geniessen Sie die Annehmlichkeiten Ihrer Unterkunft oder unternehmen Sie einen Ausflug auf eigene Faust. Erkunden Sie Ihre Umgebung zu Fuss oder wechseln Sie bei einer Bootsfahrt die Perspektive auf die Landschaft.

6 . Tag 3-Städte Heute besuchen Sie die 3-Städte Vittoriosa, Cospicua und Senglea, die als Wiege der heutigen Zivilisation Maltas gelten. Hier haben sich die Johanniterritter bei ihrer Ankunft auf Malta im Jahre 1530 niedergelassen. Schlendern Sie durch die eng verwinkelten Gässchen mit ihren typischen Häusern, barocken Palästen und Kirchen. Von der «Vedette» aus können Sie einen wunderschönen Rundblick über den Hafen nach Valletta geniessen. Der Abschluss des heutigen Morgens bildet eine Rundfahrt durch den Grand Harbour mit einer «Dghajsa», einem typischen Holzboot.

7 . Tag Blaue Grotte und Marsaxlokk Sie fahren zur «Blauen Grotte» im Südwesten der Insel. Hier haben Sie die Möglichkeit mit einem der zahlreichen Boote einen Ausflug in die Grotte zu unternehmen (Kosten vor Ort zahlbar). Anschliessend gelangen Sie nach Marsaxlokk, dem pittoresken Fischerhafen im Süden mit seinem bunten Fischmarkt. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

8 . Tag Rückreise in die Schweiz Der Transfer bringt Sie zum Flughafen. Sie fliegen von Malta zurück nach Zürich.