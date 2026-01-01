Beschreibung

Einleitung Neues, kleines und verspieltes Juwel – der Geheimtipp für die Insel Gozo für all jene, die das Besondere suchen.

Lage Das Hotel ist ruhig – umgeben von Feldern und Wiesen – am Dorfrand des typisch gozitanischen Dorfes Santa Lucija gelegen. Eine Bushaltestelle befindet fünf Gehminuten entfernt. Das Hotel liegt in idealer Lage, um die Insel Gozo zu Fuss, mit dem Velo, mit dem Bus oder dem Mietwagen zu entdecken.

Angebot Das farbenfroh und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Hotel verfügt über einen persönlichen und professionellen Service. Die Unterkunft bietet ihren Gästen Rezeption, Lift, Frühstücksraum, eine gemütliche und elegante Bar, Lounge, Parkplatz, Dachterrasse mit Bar und herrlicher Aussicht über die Felder (saisonal geöffnet) und kostenloses WiFi. Zudem gibt es eine Liegeterrasse mit Aussenschwimmbad, Jacuzzi, Liegestühlen und Sonnenschirmen.

Zimmer Die 18 komfortablen Zimmer und Suiten lassen keine Wünsche in Punkto Komfort offen. Die Zimmer gibt es in unterschiedlicher Grösse und Gestaltung.

Standard Zimmer: Alle verfügen über Bad oder Dusche/ WC, TV, Telefon, Minibar, Safe, Wasserkocher, Bügelbrett und Bügeleisen, Haartrockner, Bademantel, Hausschuhe, Klimaanlage, Fussbodenheizung, USB-Anschluss. Die meisten mit Balkon oder kleiner Terrasse.

Junior Comfort: Etwas eleganter eingerichtet.

Corner Comfort: Hell und grosszügig, liegen in den Ecken des Hotels mit schöner Aussicht über die Felder.

Deluxe Comfort Suite: Verfügen zusätzlich über eine Sitzecke.

Superior Suite: Sehr gross und elegant, separate Badewanne und Dusche, grosser Sitzbereich und Terrasse mit schöner Aussicht.

Wellness Suite: Wie die Superior Suiten, verfügen zusätzlich über eine private Sauna.

Luxury Suite: Das Beste vom Besten. Sehr grosse Suite mit komfortablem Wohnbereich, Sauna und Terrasse mit Jacuzzi.

Im Preis inbegriffen Linienflüge ab/bis der Schweiz nach Malta mit Air Malta inkl. 1 Gepäckstück pro Person, 7 Übernachtungen im Santa Lucia Boutique Hotel inkl. Frühstück, Transfers ab/bis Flughafen Malta, Betreuung durch landeskundige, deutschsprachige Reiseleitung