Inselkombination Malta & Gozo ab Schweiz
Inselkombination Malta & Gozo ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Geschichte Maltas erkunden
- traumhafte Strände
- charmantes Gozo entdecken
- eindrückliche Landschaften
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise nach Malta
Heute geht es per Linienflug von Zürich nach Malta. Anschliessend bringt ein Transfer Sie zu Ihrer Unterkunft.
2-4. Tag Malta
Nutzen Sie das gut ausgebaute Busnetz auf den Inseln und tauchen Sie ein in die interessante Geschichte Maltas. Die Städte und Dörfer mit ihren verwinkelten Gassen, unzähligen Märkten, Restaurants und mittelalterlichen Gebäuden faszinieren immer wieder aufs Neue. Ein Besuch der einmaligen Hauptstadt Valletta mit ihren vielen Museen und Sehenswürdigkeiten darf auf keinen Fall fehlen. Ein besonderes Erlebnis ist die Stadt vom Wasser aus zu besichtigen, bei einer Hafenrundfahrt durch die beiden natürlichen Häfen «Marsamxett» und «Grand Harbour».
Selbstverständlich sollte ein Ausflug nach Mdina, der ehemaligen Kapitale, wie aber auch nach Rabat mit seinen bekannten Katakomben, nicht fehlen. Tauchen Sie ein in die einmalige Geschichte und Vergangenheit der Insel beim Besuch der rätselhaften Tempelanlagen von «Haġar Qim», deren Entstehung 5600 Jahre zurückgeht und somit 1000 Jahre älter als die Pyramiden von Gizeh sind. Nicht zu vergessen das malerische Fischerdörfchen Marsaxlokk im Süden der Insel; hier befindet sich eine grosse Anzahl von ausgezeichneten Fischrestaurants.
5. Tag Malta – Gozo
Geniessen Sie den Morgen in Ihrer Unterkunft oder bei einem kurzen Ausflug. Gegen Mittag Transfer vom Hotel in den Norden der Hauptinsel, wo Sie mit der Fähre, vorbei am pittoresken Eiland Comino, nach Gozo gelangen. Vom Hafen kurze Fahrt zu Ihrer Unterkunft auf Gozo.
6-7. Tag Gozo
Gozo ist Maltas kleinere Schwester und eine vom Tourismus wenig berührte Insel. Geniessen Sie die Ruhe auf Gozo und unternehmen Sie zur Abwechslung einige Ausflüge. Sie können die bekannten megalithischen Tempelanlagen von «Ggantija» besuchen oder durch die Hauptstadt Victoria mit ihrer bekannten Zitadelle flanieren. Im Westen, bei Dwjera, können Sie den Binnensee und den «Fungus Rock» bestaunen. Ein besonderer Tipp sind die Salzpfannen von Qbajjar, wo noch traditionell Salz gewonnen wird oder der Besuch von «Ta’Mena», einem typischen, landwirtschaftlichen Betrieb. Selbstverständlich sollte ein Tag am Meer an einer der verträumten Buchten, wie der San Blas Bay oder der Hondoq Bay, nicht fehlen.
8. Tag Rückreise in die Schweiz
Der Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Um die Mittagszeit bringt der Transfer Sie zum Flughafen Malta und Sie fliegen zurück nach Zürich.
Im Preis inbegriffen
- Linienflug ab/bis Schweiz nach Malta mit Air Malta, inklusive Flughafen- und Sicherheitstaxen, ein Gepäckstück pro Person
- 7 Übernachtungen mit Frühstück im Mittelklasshotel, Basis ein Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC
- Transfers Flughafen Malta – Hotel Malta – Hotel Gozo – Flughafen Malta
- Fährtickets Malta – Gozo retour
- Betreuung durch landeskundige, Deutsch sprechende Reiseleitung auf Malta und Gozo
- Ausführliches Reiseunterlagen
- Allfällige Flugzuschläge
- Annullations- und SOS-Schutzversicherung
- Auftragspauschale
- Die Reise kann mit Mittelklass- oder Erstklass-Hotels gebucht werden.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage