Inselkombination Malta & Gozo ab Schweiz

Malta

Nutzen Sie das gut ausgebaute Busnetz auf den Inseln und tauchen Sie ein in die interessante Geschichte Maltas. Die Städte und Dörfer mit ihren verwinkelten Gassen, unzähligen Märkten, Restaurants und mittelalterlichen Gebäuden faszinieren immer wieder aufs Neue. Ein Besuch der einmaligen Hauptstadt Valletta mit ihren vielen Museen und Sehenswürdigkeiten darf auf keinen Fall fehlen. Ein besonderes Erlebnis ist die Stadt vom Wasser aus zu besichtigen, bei einer Hafenrundfahrt durch die beiden natürlichen Häfen «Marsamxett» und «Grand Harbour».

Selbstverständlich sollte ein Ausflug nach Mdina, der ehemaligen Kapitale, wie aber auch nach Rabat mit seinen bekannten Katakomben, nicht fehlen. Tauchen Sie ein in die einmalige Geschichte und Vergangenheit der Insel beim Besuch der rätselhaften Tempelanlagen von «Haġar Qim», deren Entstehung 5600 Jahre zurückgeht und somit 1000 Jahre älter als die Pyramiden von Gizeh sind. Nicht zu vergessen das malerische Fischerdörfchen Marsaxlokk im Süden der Insel; hier befindet sich eine grosse Anzahl von ausgezeichneten Fischrestaurants.