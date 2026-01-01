Badeferien im AX The Palace ab Schweiz

Heute fliegen Sie von Zürich nach Malta. Am Flughafen werden Sie vom Transfer abgeholt und in Ihr Badeferienhotel gebracht.

AX The Palace

Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigem Frühstück und begeben Sie sich danach auf Erkundungstour in die nahe gelegene Ortschaft. Powern Sie sich zuerst im Fitnessraums aus, entspannen Sie dann am Infinity-Pool und geniessen Sie den malerischen Ausblick über die Häuserdächer direkt aufs offene Meer. In den À-la-carte-Restaurants können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen und bei einem leckeren Drink den Tag ausklingen lassen.