Badeferien im AX The Palace ab Schweiz
Badeferien im AX The Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Kostenfreies WLAN
- Infinity-Pool
- Fitnessraum
- Spezialitäten-Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie von Zürich nach Malta. Am Flughafen werden Sie vom Transfer abgeholt und in Ihr Badeferienhotel gebracht.
2-7. Tag AX The Palace
Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigem Frühstück und begeben Sie sich danach auf Erkundungstour in die nahe gelegene Ortschaft. Powern Sie sich zuerst im Fitnessraums aus, entspannen Sie dann am Infinity-Pool und geniessen Sie den malerischen Ausblick über die Häuserdächer direkt aufs offene Meer. In den À-la-carte-Restaurants können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen und bei einem leckeren Drink den Tag ausklingen lassen.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise endet und per Transfer geht es zurück an den Flughafen, von wo aus Sie den Rückflug in die Schweiz antreten.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Malta Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage