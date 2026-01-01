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Badeferien im AX The Palace ab Schweiz

Dsa stilvolle Luxushotel bietet seinen Gästen einen ausezeichneten Service und verwöhnt sie mit abwechslungsreichen kulinarischen Höhepunkten. Es erwarten Sie diverse Restaurants und Bars, ein Hallenbad sowie ein Infinity-Pool. Dank der hervorragenden zentralen, ruhigen Lage sind sowohl der Strand als auch das Ortszentrum in wenigen Gehminuten erreichbar.
Badeferien im AX The Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Kostenfreies WLAN
- Infinity-Pool
- Fitnessraum
- Spezialitäten-Restaurants
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie von Zürich nach Malta. Am Flughafen werden Sie vom Transfer abgeholt und in Ihr Badeferienhotel gebracht.

2-7. Tag AX The Palace

Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigem Frühstück und begeben Sie sich danach auf Erkundungstour in die nahe gelegene Ortschaft. Powern Sie sich zuerst im Fitnessraums aus, entspannen Sie dann am Infinity-Pool und geniessen Sie den malerischen Ausblick über die Häuserdächer direkt aufs offene Meer. In den À-la-carte-Restaurants können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen und bei einem leckeren Drink den Tag ausklingen lassen.

8. Tag Rückreise

Ihre Reise endet und per Transfer geht es zurück an den Flughafen, von wo aus Sie den Rückflug in die Schweiz antreten.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Malta Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 21.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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