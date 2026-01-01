Die Schule bietet eine grosse Auswahl unterschiedlicher Kurse an. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der Kursangebote. Kursbeginn ist jeden Montag, Kurse sind geeignet für Anfänger bis zum Advanced-Level.



Hauptkurs (im Preis inbegriffen)

20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche mit maximal 12 Kursteilnehmern. Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 11.45 Uhr oder 12.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).

Dieser Kurs eignet sich gut in Kombination mit einem Ferienaufenthalt.

Dieser Kurs ist auch als «Minigruppe» mit maximal 6 Kursteilnehmern buchbar.



Intensivkurs

30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche mit maximal 12 Kursteilnehmern.

Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).

Der Intensivkurs ist ideal, um in kurzer Zeit und zu einem guten Preis möglichst viel zu erlernen.

Dieser Kurs ist auch als «Minigruppe» mit maximal 6 Kursteilnehmern buchbar.



Kombinationskurs (Gruppen- und Privatunterricht)

Total 30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche. 20 Lektionen Hauptkurs in der Gruppe mit maximal 12 Kursteilnehmern und 10 Lektionen Privatunterricht.

Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).

Dieser Kurs fördert die allgemeinen Englischkenntnisse, während mit den Privatlektionen gut auf persönliche Ziele hingearbeitet werden kann.



Businesskurs

Total 20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche mit maximal 6 Kursteilnehmern. Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 11.45 Uhr oder 12.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).

Ideale Kombination aus Alltags- und Business-Englisch.



Businesskurs Plus

Total 30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche.

20 Lektionen in der Gruppe mit maximal 6 Kursteilnehmern und 10 Lektionen Privatunterricht. Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).

Idealer Kurs um in kurzer Zeit gute Fortschritte im allgemeinen Geschäftsenglisch und bei spezifischen Bedürfnissen zu erzielen.