Sprachaufenthalt: Englisch lernen auf Malta
Sliema
Beschreibung
Einleitung
Während 164 Jahren stand Malta unter britischer Verwaltung. Noch heute ist Englisch neben Maltesisch Landessprache. Ein Sprachaufenthalt auf Malta mit seiner gastfreundlichen und geselligen Bevölkerung ist Garant für einen optimalen Lernerfolg. Das gute Klima, die mediterrane Küche und die unzähligen Aktivitäten bilden einen angenehmen Rahmen. Die moderne Schule mit einem breiten Kursangebot befindet sich zentral in Sliema.
Die Schule
Die Sprachschule kann auf über 40 Jahre Erfahrung in der Ausbildung von Sprachreisenden zurückschauen.
Die Schule liegt im Herzen von Sliema. Bushaltestellen, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und viele Aktivitäts- und Unterhaltungsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung. Die Schule verfügt über 20 klimatisierte und modern eingerichtete Klassenzimmer, Rezeption, Aufenthaltsraum, Bibliothek und kostenloses WiFi.
Ein Mix aus Lernenden aus der ganzen Welt, eine Infrastruktur mit internationalem Standard und motivierte und gut ausgebildete Lehrer machen den Sprachaufenthalt zu einem Erlebnis. Die Schule bietet zudem mehrmals wöchentlich diverse fakultative Ausflüge und Aktivitäten an.
Die Schule liegt im Herzen von Sliema. Bushaltestellen, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und viele Aktivitäts- und Unterhaltungsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung. Die Schule verfügt über 20 klimatisierte und modern eingerichtete Klassenzimmer, Rezeption, Aufenthaltsraum, Bibliothek und kostenloses WiFi.
Ein Mix aus Lernenden aus der ganzen Welt, eine Infrastruktur mit internationalem Standard und motivierte und gut ausgebildete Lehrer machen den Sprachaufenthalt zu einem Erlebnis. Die Schule bietet zudem mehrmals wöchentlich diverse fakultative Ausflüge und Aktivitäten an.
Sprachkurse
Die Schule bietet eine grosse Auswahl unterschiedlicher Kurse an. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der Kursangebote. Kursbeginn ist jeden Montag, Kurse sind geeignet für Anfänger bis zum Advanced-Level.
Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).
Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).
20 Lektionen in der Gruppe mit maximal 6 Kursteilnehmern und 10 Lektionen Privatunterricht. Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).
Die Schule bietet eine grosse Auswahl unterschiedlicher Kurse an. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der Kursangebote. Kursbeginn ist jeden Montag, Kurse sind geeignet für Anfänger bis zum Advanced-Level.
Hauptkurs (im Preis inbegriffen)
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche mit maximal 12 Kursteilnehmern. Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 11.45 Uhr oder 12.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).
Dieser Kurs eignet sich gut in Kombination mit einem Ferienaufenthalt.
Dieser Kurs ist auch als «Minigruppe» mit maximal 6 Kursteilnehmern buchbar.
Intensivkurs
30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche mit maximal 12 Kursteilnehmern.
Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).
Der Intensivkurs ist ideal, um in kurzer Zeit und zu einem guten Preis möglichst viel zu erlernen.
Dieser Kurs ist auch als «Minigruppe» mit maximal 6 Kursteilnehmern buchbar.
Kombinationskurs (Gruppen- und Privatunterricht)
Total 30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche. 20 Lektionen Hauptkurs in der Gruppe mit maximal 12 Kursteilnehmern und 10 Lektionen Privatunterricht.
Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).
Dieser Kurs fördert die allgemeinen Englischkenntnisse, während mit den Privatlektionen gut auf persönliche Ziele hingearbeitet werden kann.
Businesskurs
Total 20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche mit maximal 6 Kursteilnehmern. Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 11.45 Uhr oder 12.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).
Ideale Kombination aus Alltags- und Business-Englisch.
Businesskurs Plus
Total 30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche.
20 Lektionen in der Gruppe mit maximal 6 Kursteilnehmern und 10 Lektionen Privatunterricht. Der Unterricht findet statt von Montag bis Freitag, 08.30 – 13.45 Uhr oder 10.15 – 15.30 Uhr (Zeiten alternieren jede Woche).
Idealer Kurs um in kurzer Zeit gute Fortschritte im allgemeinen Geschäftsenglisch und bei spezifischen Bedürfnissen zu erzielen.
Im Preis inbegriffen
Linienflüge ab/bis der Schweiz nach Malta mit Air Malta inkl. 1 Gepäckstück pro Person, 14 Übernachtungen im Preluna Hotel inkl. Frühstück, Transfers Flughafen – Unterkunft – Flughafen, 2 Wochen Hauptkurs, 20 Lektionen à 45 Minuten mit max. 12 Teilnehmern pro Gruppe, Betreuung durch landeskundige, deutschsprachige Reiseleitung
Nicht im Preis inbegriffen
Allfällige Flugzuschläge, Annullations- und SOS-Schutzversicherung, Auftragspauschale
Unterkunftsmöglichkeiten
Gastfamilie
Vertiefen Sie das Englisch auch neben dem Schulunterricht und lernen Sie die gastfreundlichen Malteser und ihre mediterrane Küche kennen. Sie wohnen als einziger Deutsch sprechender Student standardmässig im Einzelzimmer mit Halbpension (Frühstück und Abendessen).
Hotel/Apartment
Es bieten sich diverse Unterkünfte an, welche 5 bis 15 Gehminuten von der Schule entfernt liegen: Das The Palace und The Victoria Hotel, Preluna Hotel & Spa, Verdi Hotel und ST Azur Hotel, ST Baview Hotel und ST Blubay Apartments. Weitere Unterkunftsmöglichkeiten im 15 Busminuten entfernten ST. Julian’s oder in Valletta.
Vertiefen Sie das Englisch auch neben dem Schulunterricht und lernen Sie die gastfreundlichen Malteser und ihre mediterrane Küche kennen. Sie wohnen als einziger Deutsch sprechender Student standardmässig im Einzelzimmer mit Halbpension (Frühstück und Abendessen).
Hotel/Apartment
Es bieten sich diverse Unterkünfte an, welche 5 bis 15 Gehminuten von der Schule entfernt liegen: Das The Palace und The Victoria Hotel, Preluna Hotel & Spa, Verdi Hotel und ST Azur Hotel, ST Baview Hotel und ST Blubay Apartments. Weitere Unterkunftsmöglichkeiten im 15 Busminuten entfernten ST. Julian’s oder in Valletta.
Preis auf Anfrage
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