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Badeferien im Aminess Maestral Hotel ab Schweiz

Das Viersternehotel liegt ca. 100 Meter vom Strand entfernt und die Altstadt von Novigrad erreichen Sie in 15 Minuten zu Fuss. Die Hotelanlage ist sehr gepflegt und in eine grüne Gartenanlage gebettet. Sport und Wellness wird im Hotel grossgeschrieben und Sie werden sich in den Ferien optimal erholen.
Badeferien im Aminess Maestral Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- grosser Wellnessbereich
- familienfreundlich
- Infinity-Pool
- TOP Sportangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Kroatien. Vom Flughafen aus reisen Sie ins gebuchte Hotel. Wir wünschen Ihnen wunderschöne Ferien.

2-7. Tag

Das Aminess Maestral Hotel liegt in einer grünen Gartenanlage eingebettet und ca. 70 Meter von einer wunderschönen Badebucht entfernt. Die Nähe zu Novigrad und Umag ermöglichen Ihnen tolle Ausflüge an Buchten, Strände und in deren Altstädte. Sie werden vom grosszügigen Sport- und Unterhaltungsprogramm begeistert sein. Es gibt mehrere Tennisplätze, Minigolf, Jetski, Windsurfen und Sie haben die Möglichkeit Fahrräder auszuleihen. Abends werden im Hotel Shows gezeigt oder Livemusik gespielt. Am Morgen gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und Sie haben die Möglichkeit Halbpension zu buchen. Im Aminess Maestral geniessen Sie Ihren perfekten aktiv Urlaub an Kroatiens Küste.

8. Tag Rückreise

Ihre Ferien sind schon fast vorbei und Sie reisen an den Flughafen zurück. Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Standard
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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