Badeferien im Aminess Maestral Hotel ab Schweiz

Das Aminess Maestral Hotel liegt in einer grünen Gartenanlage eingebettet und ca. 70 Meter von einer wunderschönen Badebucht entfernt. Die Nähe zu Novigrad und Umag ermöglichen Ihnen tolle Ausflüge an Buchten, Strände und in deren Altstädte. Sie werden vom grosszügigen Sport- und Unterhaltungsprogramm begeistert sein. Es gibt mehrere Tennisplätze, Minigolf, Jetski, Windsurfen und Sie haben die Möglichkeit Fahrräder auszuleihen. Abends werden im Hotel Shows gezeigt oder Livemusik gespielt. Am Morgen gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und Sie haben die Möglichkeit Halbpension zu buchen. Im Aminess Maestral geniessen Sie Ihren perfekten aktiv Urlaub an Kroatiens Küste.