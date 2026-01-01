Badeferien im Aminess Maestral Hotel ab Schweiz
Badeferien im Aminess Maestral Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- grosser Wellnessbereich
- familienfreundlich
- Infinity-Pool
- TOP Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Kroatien. Vom Flughafen aus reisen Sie ins gebuchte Hotel. Wir wünschen Ihnen wunderschöne Ferien.
2-7. Tag
Das Aminess Maestral Hotel liegt in einer grünen Gartenanlage eingebettet und ca. 70 Meter von einer wunderschönen Badebucht entfernt. Die Nähe zu Novigrad und Umag ermöglichen Ihnen tolle Ausflüge an Buchten, Strände und in deren Altstädte. Sie werden vom grosszügigen Sport- und Unterhaltungsprogramm begeistert sein. Es gibt mehrere Tennisplätze, Minigolf, Jetski, Windsurfen und Sie haben die Möglichkeit Fahrräder auszuleihen. Abends werden im Hotel Shows gezeigt oder Livemusik gespielt. Am Morgen gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und Sie haben die Möglichkeit Halbpension zu buchen. Im Aminess Maestral geniessen Sie Ihren perfekten aktiv Urlaub an Kroatiens Küste.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien sind schon fast vorbei und Sie reisen an den Flughafen zurück. Sie fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Standard
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage