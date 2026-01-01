Badeferien im Grand Park Hotel Rovinj ab Schweiz
Badeferien im Grand Park Hotel Rovinj ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 3000 qm luxuriöses Spa
- Blick auf die Altstadt
- Nähe zur romantischen Stadt Rovinj
- Infinity-Pool
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Pula. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Grand Park Hotel Rovinj
Das moderne, stilvolle und elegante Fünfsternehotel liegt am Yachthafen und ca. 500 Meter von der charmanten Altstadt von Rovinj entfernt. Von den Terrassen des Hotels aus, geniessen Sie jeden Abend atemberaubende und unvergessliche Sonnenuntergänge. Im Hotel gibt es drei Restaurants, eine Poolbar, eine Lobbybar und eine Patisserie. Ein Highlight ist der 3000 qm grosse prachtvolle Spa-Bereich. Sie haben die Wahl in an drei verschiedenen Pools zu entspannen und zu baden, darunter ein Infinity-Pool. Ein gediegenes und luxuriöses Hotel, welches alle Ihre Vorstellungen und Erwartungen übertreffen werden.
8. Tag Rückreise
Sie reisen vom Hotel zum Flughafen. Anschliessend fliegen Sie zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Premium Park View
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage