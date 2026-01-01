Badeferien im Grand Park Hotel Rovinj ab Schweiz

Grand Park Hotel Rovinj

Das moderne, stilvolle und elegante Fünfsternehotel liegt am Yachthafen und ca. 500 Meter von der charmanten Altstadt von Rovinj entfernt. Von den Terrassen des Hotels aus, geniessen Sie jeden Abend atemberaubende und unvergessliche Sonnenuntergänge. Im Hotel gibt es drei Restaurants, eine Poolbar, eine Lobbybar und eine Patisserie. Ein Highlight ist der 3000 qm grosse prachtvolle Spa-Bereich. Sie haben die Wahl in an drei verschiedenen Pools zu entspannen und zu baden, darunter ein Infinity-Pool. Ein gediegenes und luxuriöses Hotel, welches alle Ihre Vorstellungen und Erwartungen übertreffen werden.