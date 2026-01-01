Badeferien im Romana Beach Resort ab Schweiz

Romana Beach Resort

Treiben Sie gerne Sport in Ihren Ferien oder entdecken Sie gerne die Region rund um Ihr Hotel? Dann sind Sie im Romana Beach Resort genau richtig. Sie haben die Möglichkeit abends das lebendige Makarska zu entdecken und die Bars und Restaurants zu besuchen. Das Sport- und Wellnessangebot ist gross und Sie können sich z. B. bei einer Massage wunderbar entspannen. Die Zimmer des Hotels sind sehr grosszügig und es gibt auch spezielle Familienzimmer. Ein perfektes Hotel, direkt an einem wunderschönen Kiesstrand, welches Familien, Paare und Junge Gäste sehr herzlich willkommen heisst.