Badeferien im Romana Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im Romana Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Nähe zu Makarska
- direkte Strandlage
- grosse Poolanlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Split, in Kroatien. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel. Wir wünschen Ihnen wunderbare Ferien.
2-7. Tag Romana Beach Resort
Treiben Sie gerne Sport in Ihren Ferien oder entdecken Sie gerne die Region rund um Ihr Hotel? Dann sind Sie im Romana Beach Resort genau richtig. Sie haben die Möglichkeit abends das lebendige Makarska zu entdecken und die Bars und Restaurants zu besuchen. Das Sport- und Wellnessangebot ist gross und Sie können sich z. B. bei einer Massage wunderbar entspannen. Die Zimmer des Hotels sind sehr grosszügig und es gibt auch spezielle Familienzimmer. Ein perfektes Hotel, direkt an einem wunderschönen Kiesstrand, welches Familien, Paare und Junge Gäste sehr herzlich willkommen heisst.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie zum Flughafen. Sie treten Ihren Rückflug an und wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Studio Poolblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage