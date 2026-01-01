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Badeferien im Romana Beach Resort ab Schweiz

Das gepflegte Viersternhotel liegt direkt am Strand. Sie erreichen Makarska, mit diversen Bars, Restaurants und Clubs nach ca. 2 Kilometern. Die moderne Hotelanlage wird Sie überzeugen und die besonders grosszügigen Zimmer sind auch bei Familien sehr beliebt. Geneissen Sie unterhaltsame und aktive Ferien an der kroatischen Riviera.
Badeferien im Romana Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Nähe zu Makarska
- direkte Strandlage
- grosse Poolanlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen nach Split, in Kroatien. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel. Wir wünschen Ihnen wunderbare Ferien.

2-7. Tag Romana Beach Resort

Treiben Sie gerne Sport in Ihren Ferien oder entdecken Sie gerne die Region rund um Ihr Hotel? Dann sind Sie im Romana Beach Resort genau richtig. Sie haben die Möglichkeit abends das lebendige Makarska zu entdecken und die Bars und Restaurants zu besuchen. Das Sport- und Wellnessangebot ist gross und Sie können sich z. B. bei einer Massage wunderbar entspannen. Die Zimmer des Hotels sind sehr grosszügig und es gibt auch spezielle Familienzimmer. Ein perfektes Hotel, direkt an einem wunderschönen Kiesstrand, welches Familien, Paare und Junge Gäste sehr herzlich willkommen heisst.

8. Tag Rückreise

Vom Hotel reisen Sie zum Flughafen. Sie treten Ihren Rückflug an und wir wünschen Ihnen einen guten Flug.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Studio Poolblick
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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