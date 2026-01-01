Badeferien im Sun Gardens Dubrovnik Resort ab Schweiz

Sun Gardens Dubrovnik Resort

Sind Sie auf der Suche nach einem qualitativ hochstehenden Hotel, dass in der Nähe des weltbekannten Dubrovniks liegt? Das Hotel hat drei grosse Pools, ein Fitnessstudio und bietet diverse Sportaktivitäten an. Es gehört zu den "Leading Hotels of the World" und Sie werden vom hervorragenden Service begeistert sein. Ein Highlight ist der 3.500 m² großes Wellness- und Spa-Bereich. Hier können Sie sich nach eindrücklichen Tagen die perfekte Portion Entspannung abholen.