Badeferien im Sun Gardens Dubrovnik Resort ab Schweiz
Badeferien im Sun Gardens Dubrovnik Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- preisgekröntes Spa
- grosses Sportangebot
- einzigartiger Blick auf das Meer
- hervorragende Kulinarik
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz ins wunderschöne Dubrovnik. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Sun Gardens Dubrovnik Resort
Sind Sie auf der Suche nach einem qualitativ hochstehenden Hotel, dass in der Nähe des weltbekannten Dubrovniks liegt? Das Hotel hat drei grosse Pools, ein Fitnessstudio und bietet diverse Sportaktivitäten an. Es gehört zu den "Leading Hotels of the World" und Sie werden vom hervorragenden Service begeistert sein. Ein Highlight ist der 3.500 m² großes Wellness- und Spa-Bereich. Hier können Sie sich nach eindrücklichen Tagen die perfekte Portion Entspannung abholen.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel fahren Sie zum Flughafen. Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Meerseite
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage