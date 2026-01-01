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Badeferien im Sun Gardens Dubrovnik Resort ab Schweiz

Das Fünfsterne Luxus Hotel liegt an der malerischen Adria Küste. Dubrovnik erreichen Sie nach 12 Kilometern. Es wurde im Stil eines Dorfes erbaut und hat sehr luxuriöse Zimmer. Der flachabfallende Kiesstrand und das Badeplateau mit Felsstrand liegt ca. 200 Meter entfernt.
Badeferien im Sun Gardens Dubrovnik Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- preisgekröntes Spa
- grosses Sportangebot
- einzigartiger Blick auf das Meer
- hervorragende Kulinarik
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz ins wunderschöne Dubrovnik. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Sun Gardens Dubrovnik Resort

Sind Sie auf der Suche nach einem qualitativ hochstehenden Hotel, dass in der Nähe des weltbekannten Dubrovniks liegt? Das Hotel hat drei grosse Pools, ein Fitnessstudio und bietet diverse Sportaktivitäten an. Es gehört zu den "Leading Hotels of the World" und Sie werden vom hervorragenden Service begeistert sein. Ein Highlight ist der 3.500 m² großes Wellness- und Spa-Bereich. Hier können Sie sich nach eindrücklichen Tagen die perfekte Portion Entspannung abholen.

8. Tag Rückreise

Vom Hotel fahren Sie zum Flughafen. Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Meerseite
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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