Badeferien im Aminess Grand Azur Hotel ab Schweiz

Aminess Grand Azur Hotel

Das schöne Hotel ist der ideale Ort um so richtig auszuspannen und erholsame, stressfreie Tage zu geniessen. Ob Sie am Pool in der Sonne liegen, im blauen Meer planschen oder einen romantischen Abendspaziergang nach Orebic unternehmen, Sie werden hier den Alltag komplett hinter sich lassen und neue Energie tanken können.

Aber auch wenn Sie gerne aktiv sind, bieten sich hier viele Möglichkeiten, wie verschiedene Wassersportarten oder eine Wanderung auf den Berg Sveti Ilija, wo Sie eine atemberaubende Aussicht erwartet.