Badeferien im Aminess Grand Azur Hotel ab Schweiz
Badeferien im Aminess Grand Azur Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ruhige idyllische Lage
- Strand mit blauer Flagge
- wunderschöne Ausblicke aufs Meer
- schöne und moderne Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen aus der Schweiz nach Kroatien und fahren dort weiter zu Ihrem Hotel auf der Halbinsel Pelješac im Süden des Landes.
2-7. Tag Aminess Grand Azur Hotel
Das schöne Hotel ist der ideale Ort um so richtig auszuspannen und erholsame, stressfreie Tage zu geniessen. Ob Sie am Pool in der Sonne liegen, im blauen Meer planschen oder einen romantischen Abendspaziergang nach Orebic unternehmen, Sie werden hier den Alltag komplett hinter sich lassen und neue Energie tanken können.
Das schöne Hotel ist der ideale Ort um so richtig auszuspannen und erholsame, stressfreie Tage zu geniessen. Ob Sie am Pool in der Sonne liegen, im blauen Meer planschen oder einen romantischen Abendspaziergang nach Orebic unternehmen, Sie werden hier den Alltag komplett hinter sich lassen und neue Energie tanken können.
Aber auch wenn Sie gerne aktiv sind, bieten sich hier viele Möglichkeiten, wie verschiedene Wassersportarten oder eine Wanderung auf den Berg Sveti Ilija, wo Sie eine atemberaubende Aussicht erwartet.
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fahren wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Standard
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage