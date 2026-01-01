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Badeferien im Aminess Grand Azur Hotel ab Schweiz

Das 4-Sterne Hotel liegt in einer ruhigen Bucht, nur 10 Gehminuten von Orbeic entfernt, mit spektakulären Blicken auf das Meer und die Insel Korcula von den Hotelterrassen aus. Es ist umgeben von einem schönen Pinienwald und der bezaubernde Kieselstrand mit blauer Flagge befindet sich direkt vor dem Hotel und lädt zum Sonnen oder Baden ein. Im Beauty Center können Sie sich von erfahrenen Masseuren verwöhnen während in den Restaurants und Bars für Ihr leibliches Wohl gesorgt wird.
Badeferien im Aminess Grand Azur Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ruhige idyllische Lage
- Strand mit blauer Flagge
- wunderschöne Ausblicke aufs Meer
- schöne und moderne Zimmer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen aus der Schweiz nach Kroatien und fahren dort weiter zu Ihrem Hotel auf der Halbinsel Pelješac im Süden des Landes.

2-7. Tag Aminess Grand Azur Hotel

Das schöne Hotel ist der ideale Ort um so richtig auszuspannen und erholsame, stressfreie Tage zu geniessen. Ob Sie am Pool in der Sonne liegen, im blauen Meer planschen oder einen romantischen Abendspaziergang nach Orebic unternehmen, Sie werden hier den Alltag komplett hinter sich lassen und neue Energie tanken können.
Aber auch wenn Sie gerne aktiv sind, bieten sich hier viele Möglichkeiten, wie verschiedene Wassersportarten oder eine Wanderung auf den Berg Sveti Ilija, wo Sie eine atemberaubende Aussicht erwartet.

8. Tag Rückreise

Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fahren wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Standard
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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