Badeferien im Valamar Collection Marea Suites ab Schweiz

Valamar Collection Marea Suites

Das Fünfsterne-Luxushotel ist für Familien prädestiniert, die das Besondere und eine Portion Luxus suchen. Die Anlage ist sehr ansprechend und in einem sehr modernem und stilvollem Design gehalten. Für Kinder und Jugendliche gibt es diverse Unterhaltungs- und Aktivitätenprogramme in Form von Kinderclubs, Kinderanimation, Minidisco und Jugendanimation. An verschiedenen Abenden gibt es Themenabende, Animation und Unterhaltung. Für die sportlichen Gäste gibt es eine grosszahl an verschiedenen Sportarten die Sie vor Ort oder am Strand ausführen können.