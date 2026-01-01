Badeferien im Valamar Collection Marea Suites ab Schweiz
Badeferien im Valamar Collection Marea Suites ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Luxus-Familienferien
- Nähe zu Poreč
- Infinity- Pool
- direkt am Strand
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Kroatien. Vom Flughafen reisen Sie in das gebuchte Hotel. Wir wünschen Ihnen schöne Ferien.
2-7. Tag Valamar Collection Marea Suites
Das Fünfsterne-Luxushotel ist für Familien prädestiniert, die das Besondere und eine Portion Luxus suchen. Die Anlage ist sehr ansprechend und in einem sehr modernem und stilvollem Design gehalten. Für Kinder und Jugendliche gibt es diverse Unterhaltungs- und Aktivitätenprogramme in Form von Kinderclubs, Kinderanimation, Minidisco und Jugendanimation. An verschiedenen Abenden gibt es Themenabende, Animation und Unterhaltung. Für die sportlichen Gäste gibt es eine grosszahl an verschiedenen Sportarten die Sie vor Ort oder am Strand ausführen können.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie zum Flughafen in Pula. Sie treten Ihren Rückflug in die Schweiz an und wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Juniorsuite Luxury
- Verpflegung: Halbpension plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage