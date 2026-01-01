Badeferien im Maslina Resort ab Schweiz

Maslina Resort

Im Maslina Resort in Stari Grad, auf der Insel Hvar, werden Ihre Ferienträume war. Das Hotel legt einen hohen Wert auf die Natur und die Tradition der Insel Hvar. Bei der stylischen Einrichtung der Zimmer, Suiten und Villas wurde darauf geachtet, dass typische Materialien der Insel verwendet wurden. Im Hotel gibt es ein Restaurant, eine Bar und eine Beach Bar. Im Spa werden hochstehende Anwendungen und Behandlungen angeboten und im Aussenpool geniessen Sie eine atemberaubende Aussicht auf das Meer. In diesem Hotel stimmt alles und Sie werden sich garantiert erholen.