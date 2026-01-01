Badeferien im Maslina Resort ab Schweiz
Badeferien im Maslina Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- einzigartiges Designer Hotel
- Beach Bar
- Pharomatiq Spa
- luxuriöse Zimmer, Suiten und Villas
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Kroatien. Von Split fahren Sie mit der Fähre nach Hvar und reisen anschliessend zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Maslina Resort
Im Maslina Resort in Stari Grad, auf der Insel Hvar, werden Ihre Ferienträume war. Das Hotel legt einen hohen Wert auf die Natur und die Tradition der Insel Hvar. Bei der stylischen Einrichtung der Zimmer, Suiten und Villas wurde darauf geachtet, dass typische Materialien der Insel verwendet wurden. Im Hotel gibt es ein Restaurant, eine Bar und eine Beach Bar. Im Spa werden hochstehende Anwendungen und Behandlungen angeboten und im Aussenpool geniessen Sie eine atemberaubende Aussicht auf das Meer. In diesem Hotel stimmt alles und Sie werden sich garantiert erholen.
8. Tag Rückreise
Sie reisen wieder zum Flughafen und treten Ihren Rückflug an. Wir wünschen Ihnen einen guten Rückflug.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage