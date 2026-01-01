Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Maslina Resort ab Schweiz

In diesem luxuriösen Hotel in Stari Grad, auf Hvar, verbringen Sie Ferien auf höchstem Niveau. Die durchgestylte moderne Anlage und der aussergewöhnliche Service machen das Hotel aus. Sind Sie auf der Suche nach einem grossen und erstklassigen Spa, welches diverse Behandlungen und Anwendungen anbietet? Suchen Sie Ruhe, Exklusivität und Nähe zur Natur? Dann sind Sie in diesem Hotel genau richtig.
Badeferien im Maslina Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- einzigartiges Designer Hotel
- Beach Bar
- Pharomatiq Spa
- luxuriöse Zimmer, Suiten und Villas
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen nach Kroatien. Von Split fahren Sie mit der Fähre nach Hvar und reisen anschliessend zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Maslina Resort

Im Maslina Resort in Stari Grad, auf der Insel Hvar, werden Ihre Ferienträume war. Das Hotel legt einen hohen Wert auf die Natur und die Tradition der Insel Hvar. Bei der stylischen Einrichtung der Zimmer, Suiten und Villas wurde darauf geachtet, dass typische Materialien der Insel verwendet wurden. Im Hotel gibt es ein Restaurant, eine Bar und eine Beach Bar. Im Spa werden hochstehende Anwendungen und Behandlungen angeboten und im Aussenpool geniessen Sie eine atemberaubende Aussicht auf das Meer. In diesem Hotel stimmt alles und Sie werden sich garantiert erholen.

8. Tag Rückreise

Sie reisen wieder zum Flughafen und treten Ihren Rückflug an. Wir wünschen Ihnen einen guten Rückflug.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen