Lage und Anreise

Pyhä liegt in Finnisch-Lappland am Pyhä-Fjell, knapp nördlich des Polarkreises und direkt am Pyhä-Luosto-Nationalpark. Die Anreise ist unkompliziert: In der Regel fliegen Sie über Helsinki nach Rovaniemi und erreichen Pyhä von dort in rund eineinhalb bis zwei Stunden per Transfer oder Mietwagen. Wer entspannter unterwegs sein möchte, nimmt den Nachtzug von Helsinki in Richtung Kemijärvi – der Bahnhof liegt nur eine kurze Fahrt vom Ort entfernt. So beginnt die Winterreise bereits mit Blick auf verschneite Wälder statt mit langen Umwegen.

Pyhä und Luosto: ein verbundenes Wintergebiet

Pyhä bildet zusammen mit Luosto ein verbundenes Gebiet im Pyhä-Luosto-Nationalpark: zwei kleine, naturnahe Orte, verknüpft durch ein weitläufiges Netz aus Loipen und Winterwegen. Das Skigebiet am Pyhä-Fjell selbst ist überschaubar und familiär – kurze Wege, kaum Wartezeiten und Abfahrten mit Blick über scheinbar endlose Waldlandschaften. Wer Abwechslung sucht, wechselt für einen Tag hinüber nach Luosto und erlebt denselben stillen Charakter der Region aus einer neuen Perspektive.

Winter-Erlebnisse in Pyhä

Neben Ski und Snowboard gehört Langlauf zu den grossen Stärken der Region: Gespurte Loipen führen durch den Nationalpark, vorbei an vereisten Schluchten und schneebedeckten Fjellkuppen. Auf Schneeschuhen erkunden Sie tief verschneite Wälder, mit dem Schneemobil geht es über Waldwege und zugefrorene Moore, und bei Hundeschlittentouren übernehmen Sie selbst die Führung eines Huskygespanns. Auch der Besuch bei Rentieren lässt sich gut in Ihre Woche einbauen. Vieles startet direkt ab Ort – ideal, wenn Sie lange Transferwege vermeiden möchten.

Nordlichter und beste Reisezeit

Für Nordlichter bringt Pyhä beste Voraussetzungen mit: Der Ort liegt nördlich des Polarkreises, und dank der ruhigen, naturnahen Lage stört kaum Lichtverschmutzung den Blick in den Himmel. Die Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen bieten klare, dunkle Nächte zwischen September und März. Schneesicher ist Lappland etwa von Dezember bis April: Der Hochwinter zeigt die Landschaft am tiefsten verschneit, ab Februar werden die Tage spürbar länger – eine schöne Zeit, um Tagesaktivitäten und Nordlichtabende zu kombinieren.

Für wen sich Pyhä eignet

Pyhä passt zu Ihnen, wenn Sie den Winter Lapplands ruhig und naturnah erleben möchten. Familien schätzen die kurzen Wege und das übersichtliche Skigebiet, Aktive das grosse Loipen- und Tourenangebot, Geniesser die Abende in gemütlichen Blockhäusern mit Sauna und Kamin. Wer grosse Après-Ski-Szenen sucht, ist andernorts besser aufgehoben – wer Stille, Weite und echte Wintererlebnisse sucht, findet hier einen der schönsten Plätze Finnisch-Lapplands. Gerne kombinieren unsere Spezialisten Pyhä mit weiteren Stationen in Lappland und stimmen das Programm auf Ihre Wünsche ab.