Jukkasjärvi Ferien vom Spezialisten
ICE Hotel
Preis auf Anfrage
Jukkasjärvi
Das berühmte ICEHOTEL in Jukkasjärvi, 18 km von Kiruna entfernt, fasziniert jedes Jahr wieder aufs Neue! Neben den...
Lage und Anreise: ein Dorf am Torne-Fluss
Jukkasjärvi liegt am Ufer des Torne-Flusses in Schwedisch-Lappland, deutlich nördlich des Polarkreises und nur eine kurze Autofahrt von der Bergbaustadt Kiruna entfernt. Die Anreise ist unkompliziert: Sie fliegen in der Regel via Stockholm zum Flughafen Kiruna, von dort bringt Sie der Transfer in rund einer halben Stunde ins Dorf. Damit gehört Jukkasjärvi zu den am einfachsten erreichbaren Orten in Lappland im Winter – ideal, wenn Sie Ihre Ferientage lieber draussen als unterwegs verbringen.
Das Icehotel: jeden Winter neu erschaffen
Weltbekannt wurde das Dorf durch das Icehotel, das jeden Winter neu aus Eis und Schnee gebaut wird – das Baumaterial liefert der Torne-Fluss gleich vor der Haustür. Kunstschaffende aus aller Welt gestalten die Räume jede Saison von Grund auf neu, sodass kein Winter dem anderen gleicht. Sie können im Eis übernachten, die Erfahrung mit warmen Zimmern kombinieren oder das Hotel als Tagesgast besichtigen. Gerade die Mischung aus einer Nacht im Eis und weiteren Nächten im warmen Bett hat sich bei unseren Gästen bewährt.
Winter-Erlebnisse rund um Jukkasjärvi
Rund um das Dorf wartet der klassische Lappland-Winter: Bei Hundeschlittentouren gleiten Sie hinter Ihrem eigenen Huskygespann durch verschneite Wälder, Schneemobil-Ausflüge führen über den zugefrorenen Fluss und hinaus in die weite Landschaft. Dazu kommen Schneeschuhwanderungen, Langlauf auf gespurten Loipen und Eisfischen in aller Stille. Die Region ist zudem samisches Kulturland: Begegnungen mit Rentieren und Einblicke in die Lebensweise der Sámi gehören zu den eindrücklichsten Erlebnissen vor Ort.
Nordlichter und beste Reisezeit
Die Nordlicht-Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten – abseits der Ortsbeleuchtung stehen sie in Jukkasjärvi ausgezeichnet. Im Hochwinter herrscht nördlich des Polarkreises Polarnacht: Die Sonne bleibt unter dem Horizont, dafür taucht ein langes, blaues Dämmerlicht die Landschaft in eine besondere Stimmung. Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April; wer das Icehotel erleben möchte, reist am besten in diesem Zeitfenster – ab Februar mit spürbar längeren Tagen.
Für wen sich Jukkasjärvi eignet
Jukkasjärvi passt zu Reisenden, die ein Winter-Erlebnis mit Seltenheitswert suchen: Paare, die eine Nacht im Eis zum Höhepunkt ihrer Reise machen, ebenso wie Familien, die Huskys, Schnee und Nordlichter an einem Ort finden. Auch als Baustein einer längeren Route durch Schwedisch-Lappland funktioniert das Dorf sehr gut, etwa kombiniert mit ein paar ruhigen Tagen im Blockhaus. Als Spezialisten stellen wir Ihnen Anreise, Unterkunft und Aktivitäten so zusammen, dass alles zu Ihrem Tempo passt.
Hotels mit Erlebnisfaktor
Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.
Reisen mit Kinder nach Lappland
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Jukkasjärvi liegt am Torne-Fluss in Schwedisch-Lappland, nördlich des Polarkreises und nahe der Stadt Kiruna. Die Anreise erfolgt über den Flughafen Kiruna, der in der Regel via Stockholm angeflogen wird. Vom Flughafen erreichen Sie das Dorf mit einem kurzen Transfer von rund einer halben Stunde.
Nein. Das Icehotel lässt sich auch als Tagesgast besichtigen, und viele Reisende kombinieren eine einzelne Nacht im Eiszimmer mit warmen Übernachtungen. So erleben Sie das jeden Winter neu gebaute Kunstwerk aus Eis und Schnee, ohne die ganze Reise in der Kälte zu verbringen.
Die Nordlicht-Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, mit den besten Chancen zwischen September und März. Entscheidend sind klare, dunkle Nächte abseits künstlicher Beleuchtung – Bedingungen, die das kleine Dorf am Fluss oft bietet. Planen Sie mehrere Nächte ein, um Ihre Chancen zu erhöhen.
Ja, der Ort ist auch mit Kindern gut machbar: Die Wege sind kurz, die Anreise über Kiruna unkompliziert, und Erlebnisse wie Huskytouren, Schneeschuhwandern oder der Besuch des Icehotels begeistern alle Generationen. Wir beraten Sie gerne, welche Aktivitäten zum Alter Ihrer Kinder passen.
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