Lage und Anreise: ein Dorf am Torne-Fluss

Jukkasjärvi liegt am Ufer des Torne-Flusses in Schwedisch-Lappland, deutlich nördlich des Polarkreises und nur eine kurze Autofahrt von der Bergbaustadt Kiruna entfernt. Die Anreise ist unkompliziert: Sie fliegen in der Regel via Stockholm zum Flughafen Kiruna, von dort bringt Sie der Transfer in rund einer halben Stunde ins Dorf. Damit gehört Jukkasjärvi zu den am einfachsten erreichbaren Orten in Lappland im Winter – ideal, wenn Sie Ihre Ferientage lieber draussen als unterwegs verbringen.

Das Icehotel: jeden Winter neu erschaffen

Weltbekannt wurde das Dorf durch das Icehotel, das jeden Winter neu aus Eis und Schnee gebaut wird – das Baumaterial liefert der Torne-Fluss gleich vor der Haustür. Kunstschaffende aus aller Welt gestalten die Räume jede Saison von Grund auf neu, sodass kein Winter dem anderen gleicht. Sie können im Eis übernachten, die Erfahrung mit warmen Zimmern kombinieren oder das Hotel als Tagesgast besichtigen. Gerade die Mischung aus einer Nacht im Eis und weiteren Nächten im warmen Bett hat sich bei unseren Gästen bewährt.

Winter-Erlebnisse rund um Jukkasjärvi

Rund um das Dorf wartet der klassische Lappland-Winter: Bei Hundeschlittentouren gleiten Sie hinter Ihrem eigenen Huskygespann durch verschneite Wälder, Schneemobil-Ausflüge führen über den zugefrorenen Fluss und hinaus in die weite Landschaft. Dazu kommen Schneeschuhwanderungen, Langlauf auf gespurten Loipen und Eisfischen in aller Stille. Die Region ist zudem samisches Kulturland: Begegnungen mit Rentieren und Einblicke in die Lebensweise der Sámi gehören zu den eindrücklichsten Erlebnissen vor Ort.

Nordlichter und beste Reisezeit

Die Nordlicht-Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten – abseits der Ortsbeleuchtung stehen sie in Jukkasjärvi ausgezeichnet. Im Hochwinter herrscht nördlich des Polarkreises Polarnacht: Die Sonne bleibt unter dem Horizont, dafür taucht ein langes, blaues Dämmerlicht die Landschaft in eine besondere Stimmung. Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April; wer das Icehotel erleben möchte, reist am besten in diesem Zeitfenster – ab Februar mit spürbar längeren Tagen.

Für wen sich Jukkasjärvi eignet

Jukkasjärvi passt zu Reisenden, die ein Winter-Erlebnis mit Seltenheitswert suchen: Paare, die eine Nacht im Eis zum Höhepunkt ihrer Reise machen, ebenso wie Familien, die Huskys, Schnee und Nordlichter an einem Ort finden. Auch als Baustein einer längeren Route durch Schwedisch-Lappland funktioniert das Dorf sehr gut, etwa kombiniert mit ein paar ruhigen Tagen im Blockhaus. Als Spezialisten stellen wir Ihnen Anreise, Unterkunft und Aktivitäten so zusammen, dass alles zu Ihrem Tempo passt.