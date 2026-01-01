Lage und Anreise: am Fuss des Ylläs, mitten im Gebiet der sieben Fjells

Äkäslompolo liegt in Finnisch-Lappland nördlich des Polarkreises, am Fuss des Ylläs-Fjells und mitten im Gebiet der sieben Fjells, deren sanft gerundete Kuppen die Seen- und Waldlandschaft um das Dorf einrahmen. Direkt vor der Haustür beginnt zudem der Pallas-Yllästunturi-Nationalpark, einer der grössten Nationalparks Finnlands. Die Anreise ist unkompliziert: Sie fliegen in der Regel via Helsinki zum Flughafen Kittilä, von dort erreichen Sie Äkäslompolo mit dem Transfer in rund einer Stunde.

Wer im Hochwinter ankommt, erlebt oft schon auf der Fahrt das blaue Licht der Polarnacht – ein erster Eindruck der besonderen Stimmung, die Winterferien im hohen Norden prägt.

Winter-Erlebnisse: von der Loipe bis zur Husky-Safari

Auf den Pisten am Ylläs carven Sie die längsten Abfahrten Finnlands hinunter, der eigentliche Trumpf des Ortes ist jedoch das grosse Loipennetz, das direkt im Dorf beginnt und sich durch verschneite Wälder und über die Fjellflanken zieht. Dazu kommen Erlebnisse, die es nur im hohen Norden gibt: Fahrten mit dem Hundeschlitten, Rentierschlittenfahrten, Schneemobil-Safaris und Eisfischen auf dem zugefrorenen See. Abends sorgt die Sauna für wohlige Wärme. Besonders stimmungsvoll wohnen Sie in einem der gemütlichen Blockhäuser – mit Kamin, eigener Sauna und freiem Blick in den Nachthimmel.

Nordlichter und beste Reisezeit

Äkäslompolo liegt mitten im Nordlichtgürtel: Die Saison für Nordlichter dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Vom Dorfrand aus stehen Sie in wenigen Minuten abseits der Lichter – etwa am Seeufer oder auf einer Anhöhe mit freiem Blick nach Norden. Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April. Wer tief verschneite Wälder und die mystische Dämmerung der Polarnacht erleben will, reist im Hochwinter; wer lange, helle Tage auf der Loipe schätzt, wählt den Spätwinter.

Pallas-Yllästunturi-Nationalpark: Winterwildnis vor der Haustür

Vom Dorf führen markierte Winterwege und Loipen direkt in den Pallas-Yllästunturi-Nationalpark. Auf Schneeschuhen stapfen Sie durch stille Wälder, in denen der Schnee die Bäume zu bizarren Skulpturen formt, und von den baumfreien Fjellkuppen öffnet sich der Blick weit über die weisse Landschaft. Unterwegs laden Feuerstellen und offene Hütten zur Rast ein – heisser Beerensaft und eine Grillwurst am Feuer gehören in Lappland einfach dazu.

Für wen sich Äkäslompolo eignet

Äkäslompolo passt zu Gästen, die aktive Winterferien mit dörflichem Charme verbinden möchten: Familien schätzen die kurzen Wege und die grosse Auswahl an Aktivitäten, Langläuferinnen und Langläufer finden hier eines der attraktivsten Loipengebiete Lapplands, und Geniesser kombinieren Nationalpark, Sauna und Nordlichter zu entschleunigten Tagen. Auch ohne Ski werden die Tage nicht lang, da viele Erlebnisse geführt stattfinden. Praktische Hinweise zu Klima, Ausrüstung und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen – und unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Ferien in Äkäslompolo nach Ihren Wünschen zusammen.