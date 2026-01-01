Ruka Ferien vom Spezialisten
Skisportparadies
Gasthaus Papin Talo
Preis auf Anfrage
Ruka
Ruka ist ideal für alle Naturfreunde zum Wandern, Rafting, Bären beobachten uvm.. Das gemütliche Gasthaus liegt...
Lage und Anreise
Ruka liegt bei Kuusamo im Nordosten Finnlands, knapp unterhalb des Polarkreises und inmitten ausgedehnter Taigawälder. Die Anreise ist unkompliziert: In der Regel fliegen Sie über Helsinki nach Kuusamo, vom Flughafen erreichen Sie das Skidorf in rund einer halben Stunde. Vor Ort sind Sie kaum auf ein Auto angewiesen, denn Pisten, Loipen, Restaurants und Geschäfte liegen im kompakten Ortskern nah beieinander. Praktische Hinweise zu Flügen, Transfers und Formalitäten finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Winter-Erlebnisse rund um Ruka
So verlockend Pisten und Loipen sind – Ruka ist weit mehr als ein Skigebiet. Auf einer Hundeschlittentour gleiten Sie hinter einem eifrigen Gespann durch verschneite Wälder, auf dem Schneemobil erkunden Sie das weitverzweigte Routennetz der Region. Wer es ruhiger mag, unternimmt eine Schneeschuhwanderung durch den stillen Winterwald, versucht sich beim Eisfischen auf einem zugefrorenen See oder besucht eine Rentierfarm. Und nach einem Tag in der klirrenden Kälte gehört die Sauna in Finnland ganz selbstverständlich dazu.
Oulanka-Nationalpark und Kleine Bärenrunde
Nur eine kurze Fahrt von Ruka entfernt beginnt der Oulanka-Nationalpark, eines der eindrücklichsten Naturschutzgebiete Finnlands. Die Kleine Bärenrunde führt als Tageswanderung durch verschneite Schluchten, vorbei an Hängebrücken und Stromschnellen, die selbst im tiefsten Winter nicht vollständig zufrieren. Mit Schneeschuhen oder auf dem markierten Winterweg erleben Sie hier eine Seite des finnischen Nordens, die vielen Skigästen verborgen bleibt – ein Ausflug, den wir bei jedem Ruka-Aufenthalt empfehlen.
Nordlichter und beste Reisezeit
Ruka zählt zu den schneesichersten Wintersportregionen Europas: Von etwa Dezember bis April dürfen Sie mit einer zuverlässig geschlossenen Schneedecke rechnen, und die Saison gehört zu den längsten des Landes. Auch für Nordlichter stehen die Chancen gut: Die Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, die besten Aussichten bieten klare, dunkle Nächte zwischen September und März. Schon wenige Minuten ausserhalb des beleuchteten Dorfkerns ist der Himmel dunkel genug – ein zugefrorener See oder eine Waldlichtung genügen als Beobachtungsplatz.
Wer Skifahren und Polarlichter verbinden möchte, reist idealerweise zwischen Januar und März, wenn Tageslicht für den Sport und dunkle Nächte für die Aurora in einem guten Verhältnis stehen.
Für wen sich Ruka eignet
Ruka passt zu allen, die aktive Winterferien schätzen. Skifahrer und Langläuferinnen finden ideale Bedingungen auf engem Raum, Familien profitieren von kurzen Wegen, übersichtlichen Pisten und einem breiten Angebot abseits des Skisports. Auch Gruppen mit unterschiedlichen Interessen sind hier richtig: Während die einen carven, wandern die anderen durch den Nationalpark oder geniessen die Sauna im gemütlichen Blockhaus. Weniger geeignet ist Ruka für alle, die mondänes Après-Ski-Ambiente suchen – der Ort bleibt angenehm bodenständig und naturnah.
Hotels mit Erlebnisfaktor
Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.
Reisen mit Kinder nach Lappland
Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.
Am einfachsten fliegen Sie über Helsinki nach Kuusamo; der Transfer vom Flughafen ins Skidorf dauert nur rund eine halbe Stunde. Vor Ort brauchen Sie dank der kompakten Anlage des Ortes kein Auto. Wer flexibel Ausflüge unternehmen möchte, etwa in den Oulanka-Nationalpark, kann einen Mietwagen dazubuchen.
Ja. Die Nordlichtsaison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen bestehen zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Da Ruka kompakt ist, sind Sie schnell abseits der Dorfbeleuchtung – ein zugefrorener See oder eine Waldlichtung genügen als Beobachtungspunkt.
Ja, Ruka gehört zu den familienfreundlichsten Wintersportorten Finnlands. Der Ort ist kompakt, die Wege sind kurz, und neben sanften Übungspisten gibt es Aktivitäten wie Huskytouren, Schneeschuhwandern oder den Besuch einer Rentierfarm. Dank der hohen Schneesicherheit lassen sich Familienferien zudem gut planen.
Die Kleine Bärenrunde ist eine Tageswanderung im nahen Oulanka-Nationalpark, die durch verschneite Fluss- und Schluchtenlandschaften und über Hängebrücken führt. Im Winter begehen Sie den Weg am besten mit Schneeschuhen oder auf dem markierten Winterpfad. Der Ausflug ist eine ideale Ergänzung zu den Skitagen in Ruka.
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