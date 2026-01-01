Knecht Reisegruppe Gütesiegel
seychellen Reisen Gütesiegel
seychellenreisen

Cocktail Praslin ab Mahé

Auf einem eleganten und modernen Katamaran entdecken Sie die Wunder und Geheimnisse der Seychellen. Ein unvergessliches Abenteuer wartet auf Sie!
Cocktail Praslin ab Mahé
Preis auf Anfrage
ab Mahé bis Praslin
Highlights:
- Kreuzfahrt auf einem modernen Katamaran
- Faszinierende Unterwasserwelt
- Besuch des "Gelben Hauses", das attraktivste Bauwerk der Seychellen
- Pirateninsel Coco
- Riesenschildkröten auf Curieuse
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Mahé/St. Anne Marine Park (A)

Nach kurzer Einweisung und Bezug der Kabine kurze Fahrt zum St. Anne Marine Park.

2. Tag St. Anne-Curieuse (A)

Schon am Morgen heisst es «Leinen los» und Fahrt in Rich­tung Praslin.

3. Tag Curieuse-La Digue (F, M, A)

Nur ein kurzer Schlag und Sie erreichen La Digue, eine Bilder­buchinsel mit feinem, weissem Sand, gesäumt von gigantischen Granitfelsen.

4. Tag Coco / Praslin (F, M, A)

Heute segeln Sie zu den Inseln Coco und Curieuse.

5. Tag Curieuse-Praslin (F)

Fahrt nach Praslin und Ausschiffung im Laufe des Morgens.

Im Preis inbegriffen:
Übernachtung in einer Kabine mit Dusche/WC
  • Vollpension
  • Getränkepaket
  • Skipper
  • Hostess/Koch
  • Schnorchelausrüstung
  • Kajak
Hinweis
  • Die Route kann je nach Wind- und Wetterverhältnisse jederzeit geändert werden.
  • Kinder unter 12 Jahren sind nicht erlaubt.

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen