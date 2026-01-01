Cocktail Praslin ab Mahé

1 . Tag Mahé/St. Anne Marine Park (A) Nach kurzer Einweisung und Bezug der Kabine kurze Fahrt zum St. Anne Marine Park.

2 . Tag St. Anne-Curieuse (A) Schon am Morgen heisst es «Leinen los» und Fahrt in Rich­tung Praslin.

3 . Tag Curieuse-La Digue (F, M, A) Nur ein kurzer Schlag und Sie erreichen La Digue, eine Bilder­buchinsel mit feinem, weissem Sand, gesäumt von gigantischen Granitfelsen.

4 . Tag Coco / Praslin (F, M, A) Heute segeln Sie zu den Inseln Coco und Curieuse.

5 . Tag Curieuse-Praslin (F) Fahrt nach Praslin und Ausschiffung im Laufe des Morgens.