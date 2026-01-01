Cocktail Praslin ab Mahé
Cocktail Praslin ab Mahé
Preis auf Anfrage
ab Mahé bis Praslin
Highlights:
- Kreuzfahrt auf einem modernen Katamaran
- Faszinierende Unterwasserwelt
- Besuch des "Gelben Hauses", das attraktivste Bauwerk der Seychellen
- Pirateninsel Coco
- Riesenschildkröten auf Curieuse
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Mahé/St. Anne Marine Park (A)
Nach kurzer Einweisung und Bezug der Kabine kurze Fahrt zum St. Anne Marine Park.
2. Tag St. Anne-Curieuse (A)
Schon am Morgen heisst es «Leinen los» und Fahrt in Richtung Praslin.
3. Tag Curieuse-La Digue (F, M, A)
Nur ein kurzer Schlag und Sie erreichen La Digue, eine Bilderbuchinsel mit feinem, weissem Sand, gesäumt von gigantischen Granitfelsen.
4. Tag Coco / Praslin (F, M, A)
Heute segeln Sie zu den Inseln Coco und Curieuse.
5. Tag Curieuse-Praslin (F)
Fahrt nach Praslin und Ausschiffung im Laufe des Morgens.
Im Preis inbegriffen:
- Vollpension
- Getränkepaket
- Skipper
- Hostess/Koch
- Schnorchelausrüstung
- Kajak
- Die Route kann je nach Wind- und Wetterverhältnisse jederzeit geändert werden.
- Kinder unter 12 Jahren sind nicht erlaubt.
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage