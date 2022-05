Kenya und Seychellen Reisen

Erleben Sie in Kenia auf Safaris das grosse Abenteuer in der Wildnis und finden Sie anschliessend auf den Seychellen Ihre Ferien zum Ausruhen und Entspannen, Meeresrauschen an traumhaften Sandstränden inklusive! Tierbeobachtungen, unberührte Natur, Dschungel und Meer – die Kenya-Seychellen-Kombination eignet sich perfekt für Reisende, die umfassende Ferienerlebnisse mit allen Sinnen wahrnehmen möchten! Unser Spezialisten-Team weist Ihnen gern den Weg zu den aufregendsten Abenteuern und den schönsten Unterkünften auf Ihrer Kombinationsreise nach Kenya und auf die Seychellen.