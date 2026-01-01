Zwischen nordischer Eleganz und mediterranem Glamour ab Kopenhagen
Zwischen nordischer Eleganz und mediterranem Glamour ab Kopenhagen
ab CHF 9981.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Barcelona
Highlights:
- Kontrastreicher Routenverlauf von Skandinavien bis ins Mittelmeer
- Mehrtägige Aufenthalte in Metropolen wie Lissabon sowie Bordeaux
- Luxuriöses All‑Inclusive‑Erlebnis an Bord der Seven Seas Voyager
18 Tage / 17 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kopenhagen
Ihre Reise beginnt in der dänischen Hauptstadt, einer Stadt voller Design, Geschichte und Lebensqualität. Nach der Einschiffung an Bord der Seven Seas Voyager bleibt Zeit, das stilvolle Ambiente des Schiffes zu entdecken. Am frühen Abend verlässt das Schiff Kopenhagen und nimmt Kurs Richtung Norden – der Beginn einer aussergewöhnlich vielfältigen Route durch Europa.
2. Tag Lysekil
Der kleine Küstenort Lysekil liegt eingebettet in die Schärenlandschaft Bohusläns. Granitfelsen, klare Luft und maritime Gelassenheit prägen diesen ersten Landgang. Ein ruhiger, naturnaher Einstieg in die Reise.
3. Tag Oslo
Oslo verbindet moderne Architektur mit tief verwurzelter Geschichte und Natur. Zwischen Fjord, Museen und urbanem Leben zeigt sich Norwegens Hauptstadt vielseitig und offen. Ein Tag, der Kultur und Landschaft harmonisch vereint.
4. Tag Mandal
In Mandal erleben Sie das südliche Norwegen von seiner entspannten Seite. Helle Holzhäuser, Sandstrände und Küstenleben vermitteln sommerliche Leichtigkeit und nordische Ruhe.
5. Tag Tag auf See
6. Tag Amsterdam (Ijmuiden)
Über den Hafen von IJmuiden erreichen Sie Amsterdam. Die Grachtenstadt vereint Tradition, Kunst und modernes Lebensgefühl. Ob Museumsbesuche, Grachtenfahrten oder individuelles Flanieren – ein kultureller Höhepunkt der Reise.
7. Tag London (Tilbury)
Von Tilbury aus öffnen sich die Tore zur britischen Metropole London. Historische Wahrzeichen, königliches Erbe und pulsierendes Stadtleben prägen diesen abwechslungsreichen Tag.
8. Tag Brügge (Zeebrugge)
Brügge begeistert mit mittelalterlichem Charme, Grachten und kunstvollen Giebelhäusern. Die Stadt wirkt wie ein lebendiges Museum und lädt zum gemächlichen Entdecken ein.
9. Tag Le Havre
Le Havre ist das Tor nach Paris. Ob ein Ausflug in die französische Hauptstadt oder Zeit an der normannischen Küste – dieser Tag verbindet Eleganz, Kultur und Geschichte.
10. Tag Tag auf See
11. Tag A Coruña
An der galicischen Küste angekommen, treffen Sie auf frische Atlantikluft, weite Promenaden und eine lange Seefahrertradition. La Coruña bietet einen reizvollen Übergang vom Norden zum Süden Europas.
12-13. Tag Lissabon
Am Abend läuft das Schiff in Lissabon ein. Hügel, Aussichtspunkte und nostalgische Strassenbahnen prägen das Bild dieser besonderen Stadt. Der Aufenthalt erstreckt sich über zwei Tage und erlaubt intensive Entdeckungen.
14. Tag Tag auf See
15. Tag Málaga
Málaga bringt mediterrane Leichtigkeit auf die Route. Andalusische Einflüsse, Kunst, Geschichte und Strandnähe prägen den Aufenthalt.
16. Tag Cartagena
Cartagena beeindruckt mit römischem Erbe, Festungsanlagen und einer geschützten Hafenlage. Geschichte und südländisches Flair verbinden sich zu einem authentischen Erlebnis.
17. Tag Palma de Mallorca
Mallorcas Hauptstadt erwartet Sie mit eleganter Altstadt, Kathedrale über dem Meer und mediterranem Licht. Ein stilvoller letzter Hafen vor Barcelona.
18. Tag Barcelona
Am Morgen endet die Reise in Barcelona. Nach der Ausschiffung verabschieden Sie sich von einer aussergewöhnlich facettenreichen Kreuzfahrt – von skandinavischer Küste bis ins Herz des Mittelmeers.
Kreuzfahrt 18 Tage ab Kopenhagen bis Barcelona
- Luxuriöse Suite mit privater Veranda
- Auswahl an bis zu 34 kostenfreien Landausflügen
- Exquisite Küche in allen Spezialitätenrestaurants
- Unbegrenzte Getränke, edle Weine und Kaffeespezialitäten
- Unbegrenzter Zugang zum Spa
- WLAN an Bord via Starlink
- Wäscheservice mit Hol- und Bringservice
- Rund um die Uhr Speisen in der Suite
- Offene Bars und Lounges sowie Unterhaltungsprogramm
- Butler-Service ab Penthouse Suite
- Im Voraus bezahlte Trinkgelder
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
Preise
18 Tage / 17 Nächte ab CHF 9981.– / pro Person