1 . Tag Kopenhagen Ihre Reise beginnt in der dänischen Hauptstadt, einer Stadt voller Design, Geschichte und Lebensqualität. Nach der Einschiffung an Bord der Seven Seas Voyager bleibt Zeit, das stilvolle Ambiente des Schiffes zu entdecken. Am frühen Abend verlässt das Schiff Kopenhagen und nimmt Kurs Richtung Norden – der Beginn einer aussergewöhnlich vielfältigen Route durch Europa.

2 . Tag Lysekil Der kleine Küstenort Lysekil liegt eingebettet in die Schärenlandschaft Bohusläns. Granitfelsen, klare Luft und maritime Gelassenheit prägen diesen ersten Landgang. Ein ruhiger, naturnaher Einstieg in die Reise.

3 . Tag Oslo Oslo verbindet moderne Architektur mit tief verwurzelter Geschichte und Natur. Zwischen Fjord, Museen und urbanem Leben zeigt sich Norwegens Hauptstadt vielseitig und offen. Ein Tag, der Kultur und Landschaft harmonisch vereint.

4 . Tag Mandal In Mandal erleben Sie das südliche Norwegen von seiner entspannten Seite. Helle Holzhäuser, Sandstrände und Küstenleben vermitteln sommerliche Leichtigkeit und nordische Ruhe.

5 . Tag Tag auf See

6 . Tag Amsterdam (Ijmuiden) Über den Hafen von IJmuiden erreichen Sie Amsterdam. Die Grachtenstadt vereint Tradition, Kunst und modernes Lebensgefühl. Ob Museumsbesuche, Grachtenfahrten oder individuelles Flanieren – ein kultureller Höhepunkt der Reise.

7 . Tag London (Tilbury) Von Tilbury aus öffnen sich die Tore zur britischen Metropole London. Historische Wahrzeichen, königliches Erbe und pulsierendes Stadtleben prägen diesen abwechslungsreichen Tag.

8 . Tag Brügge (Zeebrugge) Brügge begeistert mit mittelalterlichem Charme, Grachten und kunstvollen Giebelhäusern. Die Stadt wirkt wie ein lebendiges Museum und lädt zum gemächlichen Entdecken ein.

9 . Tag Le Havre Le Havre ist das Tor nach Paris. Ob ein Ausflug in die französische Hauptstadt oder Zeit an der normannischen Küste – dieser Tag verbindet Eleganz, Kultur und Geschichte.

10 . Tag Tag auf See

11 . Tag A Coruña An der galicischen Küste angekommen, treffen Sie auf frische Atlantikluft, weite Promenaden und eine lange Seefahrertradition. La Coruña bietet einen reizvollen Übergang vom Norden zum Süden Europas.

12-13 . Tag Lissabon Am Abend läuft das Schiff in Lissabon ein. Hügel, Aussichtspunkte und nostalgische Strassenbahnen prägen das Bild dieser besonderen Stadt. Der Aufenthalt erstreckt sich über zwei Tage und erlaubt intensive Entdeckungen.

14 . Tag Tag auf See

15 . Tag Málaga Málaga bringt mediterrane Leichtigkeit auf die Route. Andalusische Einflüsse, Kunst, Geschichte und Strandnähe prägen den Aufenthalt.

16 . Tag Cartagena Cartagena beeindruckt mit römischem Erbe, Festungsanlagen und einer geschützten Hafenlage. Geschichte und südländisches Flair verbinden sich zu einem authentischen Erlebnis.

17 . Tag Palma de Mallorca Mallorcas Hauptstadt erwartet Sie mit eleganter Altstadt, Kathedrale über dem Meer und mediterranem Licht. Ein stilvoller letzter Hafen vor Barcelona.

18 . Tag Barcelona Am Morgen endet die Reise in Barcelona. Nach der Ausschiffung verabschieden Sie sich von einer aussergewöhnlich facettenreichen Kreuzfahrt – von skandinavischer Küste bis ins Herz des Mittelmeers.