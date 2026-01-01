1 . Tag Amsterdam Ihre Reise beginnt in Amsterdam, einer Stadt voller Grachten, Geschichte und kultureller Vielfalt. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, das elegante Ambiente der Seven Seas Mariner kennenzulernen und sich auf die kommenden Tage einzustimmen. Am späten Abend verlässt das Schiff den Hafen und gleitet hinaus in die Nordsee – der Auftakt zu einer Reise, die Genuss und Entdeckungen miteinander verbindet.

2-3 . Tag Tag auf See

4-5 . Tag Bordeaux Am Morgen erreichen Sie Bordeaux, das Herz einer der berühmtesten Weinregionen der Welt. Elegante Fassaden, breite Boulevards und das Erbe jahrhundertelanger Weinkultur prägen das Stadtbild. Ob Stadterkundung oder Ausflug in renommierte Weinbaugebiete – dieser Tag steht ganz im Zeichen von Genuss und Geschichte.

6 . Tag Tag auf See

7 . Tag Leixões Porto begeistert mit steilen Gassen, azurblauen Fassaden und der Nähe zum Douro‑Tal. Die Stadt vereint Tradition und Authentizität mit einer tief verwurzelten Wein‑ und Genusskultur. Ein Hafen voller Atmosphäre und Charme.

8 . Tag Lissabon Die portugiesische Hauptstadt empfängt Sie mit Hügeln, Aussichtspunkten und nostalgischem Flair. Historische Viertel, Strassenbahnen und der Tejo prägen das Stadtbild. Ein Tag kontrastreicher Eindrücke zwischen Melancholie und Lebensfreude.

9 . Tag Cádiz Cádiz öffnet das Tor nach Andalusien. Die Region erzählt von Entdeckern, maurischem Erbe und leidenschaftlicher Kultur. Ausflüge nach Sevilla offenbaren prachtvolle Architektur und den Geist des Südens.

10 . Tag Málaga Mediterrane Leichtigkeit prägt Málaga. Die Geburtsstadt Picassos vereint Moderne, Geschichte und Strandnähe. Dank ausgedehnter Liegezeit lässt sich die Stadt auch am Abend erleben – entspannt und genussvoll.

11 . Tag Tag auf See

12 . Tag Barcelona Am Morgen legt die Seven Seas Mariner in Barcelona an. Nach der Ausschiffung endet eine Reise voller kultureller Höhepunkte, kulinarischer Vielfalt und entspanntem Luxus – von Nordeuropa bis an die sonnenverwöhnte Mittelmeerküste.