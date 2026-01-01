Mit der Seven Seas Mariner rund um Europa ab Amsterdam
Mit der Seven Seas Mariner rund um Europa ab Amsterdam
ab CHF 6218.– / pro Person
ab Amsterdam bis Barcelona
Highlights:
- Über 70 inkludierte Landausflüge – ohne Aufpreis typisch Regent Seven Seas
- Genussroute durch Europas berühmte Wein‑ und Gourmetregionen
- Luxus auf der Seven Seas Mariner mit All‑Inclusive‑Konzept und exzellentem Service
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Amsterdam
Ihre Reise beginnt in Amsterdam, einer Stadt voller Grachten, Geschichte und kultureller Vielfalt. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, das elegante Ambiente der Seven Seas Mariner kennenzulernen und sich auf die kommenden Tage einzustimmen. Am späten Abend verlässt das Schiff den Hafen und gleitet hinaus in die Nordsee – der Auftakt zu einer Reise, die Genuss und Entdeckungen miteinander verbindet.
2-3. Tag Tag auf See
4-5. Tag Bordeaux
Am Morgen erreichen Sie Bordeaux, das Herz einer der berühmtesten Weinregionen der Welt. Elegante Fassaden, breite Boulevards und das Erbe jahrhundertelanger Weinkultur prägen das Stadtbild. Ob Stadterkundung oder Ausflug in renommierte Weinbaugebiete – dieser Tag steht ganz im Zeichen von Genuss und Geschichte.
6. Tag Tag auf See
7. Tag Leixões
Porto begeistert mit steilen Gassen, azurblauen Fassaden und der Nähe zum Douro‑Tal. Die Stadt vereint Tradition und Authentizität mit einer tief verwurzelten Wein‑ und Genusskultur. Ein Hafen voller Atmosphäre und Charme.
8. Tag Lissabon
Die portugiesische Hauptstadt empfängt Sie mit Hügeln, Aussichtspunkten und nostalgischem Flair. Historische Viertel, Strassenbahnen und der Tejo prägen das Stadtbild. Ein Tag kontrastreicher Eindrücke zwischen Melancholie und Lebensfreude.
9. Tag Cádiz
Cádiz öffnet das Tor nach Andalusien. Die Region erzählt von Entdeckern, maurischem Erbe und leidenschaftlicher Kultur. Ausflüge nach Sevilla offenbaren prachtvolle Architektur und den Geist des Südens.
10. Tag Málaga
Mediterrane Leichtigkeit prägt Málaga. Die Geburtsstadt Picassos vereint Moderne, Geschichte und Strandnähe. Dank ausgedehnter Liegezeit lässt sich die Stadt auch am Abend erleben – entspannt und genussvoll.
11. Tag Tag auf See
12. Tag Barcelona
Am Morgen legt die Seven Seas Mariner in Barcelona an. Nach der Ausschiffung endet eine Reise voller kultureller Höhepunkte, kulinarischer Vielfalt und entspanntem Luxus – von Nordeuropa bis an die sonnenverwöhnte Mittelmeerküste.
Kreuzfahrt 12 Tage ab Amsterdam bis Barcelona
- Luxuriöse Suite mit privater Veranda
- Auswahl an bis zu 72 kostenfreien Landausflügen
- Exquisite Küche in allen Spezialitätenrestaurants
- Unbegrenzte Getränke, edle Weine und Kaffeespezialitäten
- Unbegrenzter Zugang zum Spa
- WLAN an Bord via Starlink
- Wäscheservice mit Hol- und Bringservice
- Rund um die Uhr Speisen in der Suite
- Offene Bars und Lounges sowie Unterhaltungsprogramm
- Butler-Service ab Penthouse Suite
- Im Voraus bezahlte Trinkgelder
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 6218.– / pro Person