Rhein und Donau Sinfonie ab Köln

1 . Tag Anreise nach Köln Sie gehen am Nachmittag in Köln an Bord, geniessen ein Willkommensgetränk und ein festliches Abendmenü. Am frühen Abend legt das Schiff ab und Sie erleben die ersten ruhigen Stunden auf dem Rhein.

2 . Tag Rüdeheim Am Morgen fahren Sie durch das beeindruckende Mittelrheintal mit Burgen und dem Loreley-Felsen. In Rüdesheim bleibt Zeit für einen Rundgang durch die Altstadt oder einen Besuch im Musik-Kabinett-Museum.

3 . Tag Werteheim Heute gleiten Sie über den Main und entdecken die Altstädte von Miltenberg und Wertheim mit Fachwerk, kleinen Gassen und gemütlicher Atmosphäre. Am Nachmittag setzt das Schiff die Fahrt fort.

4 . Tag Würzburg In Würzburg erkunden Sie die Residenz und die historische Innenstadt. Am Nachmittag können Sie optional das mittelalterliche Rothenburg ob der Tauber besuchen, bevor die Fahrt weitergeht.

5 . Tag Bamberg Die Reise führt über den Main-Donau-Kanal nach Bamberg. Dort erleben Sie auf einem Rundgang die Altstadt mit ihren bedeutenden Bauwerken, ehe das Schiff die Fahrt fortsetzt.

6 . Tag Nürnberg Am Morgen erreichen Sie Nürnberg und besuchen die Altstadt mit ihren markanten historischen Stätten. Am Abend geniessen Sie an Bord das feierliche Kapitäns-Gala-Dinner.

7 . Tag Regensburg In Regensburg entdecken Sie römische und gotische Bauwerke sowie das lebendige Altstadtflair. Am Nachmittag stehen Ausflüge wie Kloster Weltenburg oder Schloss Thurn und Taxis zur Wahl.

8 . Tag Passau Nach dem Frühstück gehen Sie in Passau von Bord und beenden Ihre Reise entspannt und gut erholt.