Perlen der Südsee ab Zürich
Perlen der Südsee ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Sie reisen mit Air New Zealand – eine der besten Fluggesellschaften weltweit
25 Tage / 24 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
5. Tag
6. Tag
7. Tag
8. Tag
9. Tag
10. Tag
11. Tag
12. Tag
13. Tag
14. Tag
15. Tag
16. Tag
17. Tag
18. Tag
19. Tag
20. Tag
21. Tag
22. Tag
23. Tag
24. Tag
25. Tag
Im Reisepreis inbegriffen
- -Linienflüge mit Air New Zealand in Economy-Klasse Zürich – London – Los Angeles – Nadi (Fiji) und Papeete (Französisch Polynesien) – Los Angeles – London – Zürich
- -Flughafentaxen und Treibstoffzuschläge (Stand August 2018)
- -Kreuzfahrt auf der Paul Gauguin in einer Kabine der Kat. E Window Stateroom
- -Deutsch sprachige Reisebegleitung durch knecht reisen ag
- -Mahlzeiten: 22x Frühstück, 12x Mittagessen, 17 Abendessen
- -Unterkünft: gute Mittelklasse- bis Erstklassehotels
- -Englisch geführter Ausflug auf Tahiti zu den Sehenswürdigkeiten und typischen Dörfern
- -ESTA Einreisebewilligung für die USA
- -Fakultative Ausflüge und Aktivitäten
- -Trinkgelder
- -Nicht erwähnte Mahlzeiten
- -Persönliche Auslagen
- -Reiseversicherung
Preise
25 Tage / 24 Nächte Preis auf Anfrage