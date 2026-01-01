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Perlen der Südsee ab Zürich

Während dieser Reise besuchen Sie die schönsten Orte der Südsee – Fiji, Tonga, die Cook Islands und Französisch Polynesien mit der bekannten Insel Bora Bora erwarten Sie. Die Kultur der Einheimischen ist je nach Land unterschiedlich und wartet nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Wer lieber unter Wasser als an Land unterwegs ist, geniesst die wohl schönsten Schnorchel- und Tauchgebiete weltweit. Lassen auch Sie sich von der Schönheit der Inseln und der Kultur der Einheimischen verzaubern!
Perlen der Südsee ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Sie reisen mit Air New Zealand &ndash; eine der besten Fluggesellschaften weltweit
Icon calendar 25 Tage / 24 Nächte

Reiseprogramm

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Im Reisepreis inbegriffen
  • -Linienflüge mit Air New Zealand in Economy-Klasse Zürich – London – Los Angeles – Nadi (Fiji) und Papeete (Französisch Polynesien) – Los Angeles – London – Zürich
  • -Flughafentaxen und Treibstoffzuschläge (Stand August 2018)
  • -Kreuzfahrt auf der Paul Gauguin in einer Kabine der Kat. E Window Stateroom
  • -Deutsch sprachige Reisebegleitung durch knecht reisen ag
  • -Mahlzeiten: 22x Frühstück, 12x Mittagessen, 17 Abendessen
  • -Unterkünft: gute Mittelklasse- bis Erstklassehotels
  • -Englisch geführter Ausflug auf Tahiti zu den Sehenswürdigkeiten und typischen Dörfern
Nicht inbegriffen
  • -ESTA Einreisebewilligung für die USA
  • -Fakultative Ausflüge und Aktivitäten
  • -Trinkgelder
  • -Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • -Persönliche Auslagen
  • -Reiseversicherung

Preise
25 Tage / 24 Nächte Preis auf Anfrage

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