Perlen der Südsee ab Zürich

Während dieser Reise besuchen Sie die schönsten Orte der Südsee – Fiji, Tonga, die Cook Islands und Französisch Polynesien mit der bekannten Insel Bora Bora erwarten Sie. Die Kultur der Einheimischen ist je nach Land unterschiedlich und wartet nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Wer lieber unter Wasser als an Land unterwegs ist, geniesst die wohl schönsten Schnorchel- und Tauchgebiete weltweit. Lassen auch Sie sich von der Schönheit der Inseln und der Kultur der Einheimischen verzaubern!