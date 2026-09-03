Panamakanal und Küsten Amerikas erleben ab Los Angeles
Panamakanal und Küsten Amerikas erleben ab Los Angeles
ab CHF 7750.– / pro Person
ab Los Angeles bis Miami
Highlights:
- Finest Cuisine at Sea® geniessen
- Die neue "Oceania Sonata" erleben
- Panama-Kanal bei Tageslicht passieren
- Kombination in Kalifornien oder Florida möglich
17 Tage / 16 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Los Angeles
Einschiffung und Beginn Ihrer Kreuzfahrt durch Mittelamerika und den Panama-Kanal.
2. Tag Ensenada
Die charmante Hafenstadt auf der Baja California verbindet mexikanische Lebensfreude mit herrlichen Küstenlandschaften. Geniessen Sie die entspannte Atmosphäre der Uferpromenade oder entdecken Sie die renommierte Weinregion Valle de Guadalupe, die als eine der besten des Landes gilt.
3. Tag Cabo San Lucas
Am südlichen Ende der Baja California empfängt Sie Cabo San Lucas mit spektakulären Küstenpanoramen und türkisfarbenem Wasser. Wahrzeichen der Region ist die markante Felsformation El Arco, wo Pazifik und Golf von Kalifornien aufeinandertreffen. Traumstrände und eine entspannte Atmosphäre machen diesen Hafen zu einem besonderen Erlebnis.
4. Tag Tag auf See
5. Tag Acapulco
Die berühmte Bucht von Acapulco zählt zu den bekanntesten Küstenlandschaften Mexikos. Einst Treffpunkt internationaler Stars, begeistert die Stadt bis heute mit tropischem Flair, beeindruckenden Ausblicken und ihrer lebendigen Atmosphäre zwischen Tradition und Moderne.
6. Tag Tag auf See
7. Tag Puerto Quetzal
Puerto Quetzal ist das Tor zu den kulturellen Schätzen Guatemalas. Besonders reizvoll sind Ausflüge in die koloniale UNESCO-Welterbestadt Antigua mit ihren farbenfrohen Fassaden, historischen Kirchen und eindrucksvollen Plätzen. Auch die von Vulkanen geprägte Landschaft des Landes hinterlässt bleibende Eindrücke.
8. Tag Tag auf See
9. Tag Puntarenas
Costa Rica gilt als eines der artenreichsten Länder der Welt. Von Puntarenas aus laden tropische Regenwälder, beeindruckende Nationalparks und eine faszinierende Tierwelt zu eindrucksvollen Erkundungen ein. Die üppige Natur macht diesen Hafen zu einem der Höhepunkte Ihrer Reise.
10. Tag Tag auf See
11. Tag Panamakanal
Heute erleben Sie einen der grossen Höhepunkte der Kreuzfahrt. Die Passage durch den Panamakanal zählt zu den eindrucksvollsten Schiffsreisen der Welt. Während Ihr Schiff die monumentalen Schleusen passiert, eröffnen sich faszinierende Perspektiven auf eines der bedeutendsten Ingenieursbauwerke der modernen Geschichte.
12. Tag Cartagena
Cartagena verzaubert mit farbenfroher Kolonialarchitektur, romantischen Gassen und karibischem Lebensgefühl. Die von mächtigen Stadtmauern umgebene Altstadt zählt zu den schönsten Südamerikas und begeistert mit ihrem einzigartigen Mix aus Geschichte, Kultur und Lebensfreude.
13. Tag Tag auf See
14. Tag George Town
Die Cayman Islands empfangen Sie mit kristallklarem Wasser, weissen Sandstränden und karibischer Gelassenheit. Ob beim Flanieren durch den Hafenort oder bei einem Ausflug entlang der traumhaften Küsten – die Schönheit dieser Inseln ist allgegenwärtig.
15-16. Tag Tage auf See
17. Tag Miami
Ankunft in Miami und Ausschiffung. Individuelle Heim- oder Weiterreise.
Kreuzfahrt 17 Tage ab Los Angeles bis Miami
- Unterbringung in einer Balkonkabine
- 24-Stunden Kabinenservice
- Fitnesskurse im Aquamar Spa + Vitality Center
- Shuttle Services zwischen Schiff und Stadt in den Anlaufhäfen, wo erforderlich
- Crew-Trinkgelder
- Butler-Service in den Suiten
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Reiseversicherung
Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 7750.– / pro Person