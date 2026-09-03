Heute erleben Sie einen der grossen Höhepunkte der Kreuzfahrt. Die Passage durch den Panamakanal zählt zu den eindrucksvollsten Schiffsreisen der Welt. Während Ihr Schiff die monumentalen Schleusen passiert, eröffnen sich faszinierende Perspektiven auf eines der bedeutendsten Ingenieursbauwerke der modernen Geschichte.