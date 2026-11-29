Flussreisen auf Europas schönsten Flüssen Das Angebot reicht von der klassischen Flusskreuzfahrt auf Rhein, Main, Mosel und Elbe, dem Douro oder der Donau über Themenreisen wie Velo- und Wanderreisen bis zu aussergewöhnlichen Boutique-Reisen in aller Welt, die wir mit renommierten Partnern anbieten. Donau: neun Länder auf einer Reise Entdecken Sie auf einer Flusskreuzfahrt auf der Donau das Herz des europäischen Kontinents. Als einziger Fluss der Welt durchquert die Donau neun Länder. Auf einer einzigen Reise lernen Sie traditionsreiche Städte wie Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad und Giurgiu kennen, dazu Nationalparks und das legendäre Donaudelta. Unterwegs erleben Sie die Walzerstadt Wien, Budapest als Königin der Donau, die Schlucht am Eisernen Tor und das Donaudelta am Schwarzen Meer. Auf Musikreisen verzaubern klassische Konzerte, auf Weinreisen besuchen Sie Weinregionen und Weingüter entlang des Flusses. Und wer sich gerne bewegt, verbindet das ruhige Dahingleiten auf Velo- und Wanderreisen mit Touren durch Städte und Landschaften. Douro: auf den Spuren des Portweins Flusskreuzfahrten auf dem Douro sind ein besonderes Erlebnis. Portugal steht für hervorragenden Portwein und Rotwein, dessen Trauben entlang des Douro wachsen. Der Fluss schlängelt sich durch eine der ältesten Weingegenden des Landes, und der Duft von Oregano und Thymian liegt in der Luft. Von Porto führt die Reise flussaufwärts bis Vega de Terrón an der spanischen Grenze und wieder zurück. Sie gleiten durch die tiefen Steinschluchten Nordportugals, geniessen die sonnige Flusslandschaft und lernen bei einer Degustation den Portwein kennen. Rhein, Main und Mosel Erleben Sie abwechslungsreiche Flussreisen auf dem romantischen Rhein, der lieblichen Mosel und dem zauberhaften Main. Auf Kombinationsreisen lernen Sie gleich mehrere der bedeutendsten Flüsse Europas auf einer Fahrt kennen. Der Rhein ist einer der schönsten Wasserwege Europas: Er fliesst von der Schweiz bis in die Niederlande, gliedert sich in Alpenrhein, Oberrhein, Mittelrhein und Niederrhein und gilt als eine der sichersten Wasserstrassen der Welt. Main und Mosel führen zu Städten wie dem barocken Würzburg, der Metropole Frankfurt oder dem historischen Trier, vorbei an Schleusen und steilen Weinbergen, bei denen nicht nur Weinliebhaber ins Schwärmen geraten. Rhône, Saône und Seine Französische Flüsse haben ihren eigenen Charme. Die Rhône, der wasserreichste Strom Frankreichs, führt vorbei an Lyon, dem historischen Avignon und Arles. Lavendel, Thymian und Rosmarin, Schluchtenlandschaften, berühmte Weinregionen und antike Bauwerke prägen den Süden. In den Tälern von Rhône und Saône warten mittelalterliche Städtchen auf Rundgänge und Ausflüge. Auf der Seine erleben Sie Paris, Rouen, Vernon, Giverny und Honfleur sowie die Landschaften der Normandie. Die Ufer erkunden Sie auf Wunsch auch auf Velotouren oder Wanderungen. Alle aktuellen Flusskreuzfahrten finden Sie auf unserer Seite Flussreisen.

Themen-Flussreisen Kurzreisen zum Kennenlernen Sie sind neu auf dem Fluss oder möchten sich eine kurze Auszeit gönnen? Auf einer Schnupper-Kreuzfahrt erleben Sie in wenigen Tagen die Vorzüge einer Flussreise, ganz ohne Stress. Spannende Städte und malerische Uferlandschaften entlang von Rhein, Main und Mosel und ein aufmerksamer Service an Bord machen Kurzreisen ideal für alle, die das Erlebnis Flussreise kennenlernen möchten. Aktiv: mit Velo und Wanderschuhen Aktivreisen verbinden Velofahren und Wandern mit der bequemen Reise auf dem Flussschiff, auf Rhein, Mosel, Main, Donau, Rhône, Saône und Seine. Auf geführten Velotouren entdecken Sie eindrückliche Regionen, unberührte Natur und grandiose Aussichten in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, ob genüsslich oder sportlich. Auf leichten Wanderungen erleben Sie Flusslandschaften und malerische Städte abseits der Touristenpfade. Musik und Jazz an Bord Musikreisen verbinden Hörgenuss mit einer ruhigen Flussfahrt über Mosel, Rhein und Donau, vorbei an Städten wie Amsterdam, Trier, Passau, Wien und Budapest. Ein Höhepunkt für Jazzfreunde ist das Riverboat Jazz Festival: Musikerinnen und Musiker aus mehreren Ländern spielen klassischen Jazz, Swing und Blues und versetzen Sie in die Zeit der Mississippi-Dampfer. Dazu kommen Weinproben in lokalen Winzereien und historische Sehenswürdigkeiten der deutschen Weinregionen. Garten, Tanz und Wein Auf Gartenreisen besuchen Sie idyllische Gärten, grosse Parkanlagen und berühmte botanische Gärten entlang der schönsten Flüsse Europas. Auf Tanzreisen lernen Sie an Bord beliebte Tänze wie Cha-Cha-Cha, Langsamer Walzer und Foxtrott, für Anfänger und Fortgeschrittene. Und auf Weinreisen besuchen Sie ausgewählte Weingüter in Anbauregionen wie Mosel, Rheingau und Franken.

Bequem zum Schiff mit Eurobus Gerne organisieren wir die An- und Abreise zu Ihrem Schiff per Bahn, Flugzeug oder Privatwagen bis ins letzte Detail. Auf ausgewählten Reisen fahren Sie bequem mit Eurobus zum Schiff und zurück. Die eigenen Abfahrtsterminals sind mit dem privaten und dem öffentlichen Verkehr leicht erreichbar und mit Warteraum, Toilette und Getränkeautomat ausgestattet. Besonders die grosse Beinfreiheit in den Bussen wird Sie überraschen.

In sechs Schritten zu Ihrer Traumreise Klassische Flussreise oder Themenreise? Kabine auf dem Hauptdeck oder Suite? Ausflüge im Voraus planen oder vor Ort entscheiden? So finden Sie die passende Flussreise: Klassisch oder mit Thema: Entdecken Sie die schönsten Flussläufe mit einem ausgewogenen Programm, oder folgen Sie Ihrer Leidenschaft auf einer Themenreise mit Velo, Wanderungen, Musik oder Wein. Kabine oder Suite: Die Kabinen auf dem Hauptdeck sind mit edlen Materialien und viel Liebe zum Detail eingerichtet. Junior-Suiten und Suiten bieten bis zu 30 m² mit Panoramafenster, auf vielen Schiffen mit privatem Balkon. Genuss an Bord: Vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über mehrgängige Menüs bis zum festlichen Kapitänsdinner werden Sie kulinarisch verwöhnt, unabhängig von Ihrer Kabinenwahl. Ausflüge: Wir empfehlen, das Ausflugspaket im Voraus zu buchen. Es enthält die wichtigsten Ausflüge und gibt Ihnen den besten Einblick in die besuchten Regionen. Einzelne Ausflüge können Sie auch an Bord buchen. Anreise: Je nach Reise fahren Sie mit Eurobus oder der Bahn zum Schiff oder fliegen an. Bei weiten Strecken ist auch ein Rückflug vom Zielort möglich. Verlängern: Hängen Sie vor oder nach der Flussreise einen Städteaufenthalt an. Die Hotels organisieren wir gerne für Sie.

Gute Gründe für Rivage Flussreisen Eine gelungene Flussreise lebt vom Zusammenspiel vieler Faktoren, angefangen beim Schiff. Weil es für Flussschiffe keine einheitliche, verbindliche Klassifizierung wie in der Hotellerie gibt, wird gefühlt jedes zweite Schiff mit vier oder fünf Sternen angepriesen. Wir helfen Ihnen, das Schiff zu finden, das Ihren Erwartungen entspricht, denn wir kennen, was wir verkaufen. Erst sorgfältig ausgewählte Routen und Reisedaten, Landausflüge, gehobene Küche und freundlicher Service machen die Reise zum Genuss. Ihr Traumschiff: Mit unserer langjährigen Erfahrung finden wir das Schiff, das zu Ihren Vorstellungen passt.

Mit unserer langjährigen Erfahrung finden wir das Schiff, das zu Ihren Vorstellungen passt. Genuss pur im schwimmenden Hotel: Herzlicher Service und Gastronomie auf hohem Niveau, dazu grandiose Aussichten durch raumhohe Fenster.

Herzlicher Service und Gastronomie auf hohem Niveau, dazu grandiose Aussichten durch raumhohe Fenster. Ein Leistungspaket von A bis Z: Wir organisieren die An- und Abreise zu Ihrem Schiff per Bahn, Flugzeug oder Privatwagen bis ins letzte Detail.

Wir organisieren die An- und Abreise zu Ihrem Schiff per Bahn, Flugzeug oder Privatwagen bis ins letzte Detail. Ganz nach Ihren Wünschen: Von der Hauptdeck-Kabine mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis bis zur Suite mit privatem Balkon, mit Ausflugspaket oder Ausflügen einzeln an Bord.

Qualität, Reisegarantie und Auszeichnungen Zuverlässigkeit, Fachkompetenz, freundliche Mitarbeitende und eine individuelle Beratung stehen bei uns an erster Stelle. Ihr Geld ist abgesichert Die Knecht Reisen AG ist Mitglied beim Garantiefonds der Schweizer Reisebranche. Das einbezahlte Geld für Ihre Reise ist dort zu 100 % abgesichert, und alle Bestimmungen des Schweizer Pauschalreisegesetzes sind erfüllt. Reiseunternehmen mit dem Reisegarantie-Logo garantieren Ihnen: eine professionelle Arbeitsweise

eine gesunde finanzielle Basis und eine gültige Haftpflichtversicherung

die Sicherstellung Ihres einbezahlten Reisegeldes

die Rückreise bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit eines Reiseunternehmens Der Garantiefonds wurde vom Schweizer Reise-Verband als unabhängige Stiftung gegründet. Rund 1400 schweizerische und liechtensteinische Veranstalter und Vermittler von Pauschalreisen nehmen teil und erfüllen die Anforderungen der Stiftung an Fachkompetenz und Solvenz. Ausgezeichnete Schiffe Viele Schiffe unserer Partnerreedereien wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet: Lüftner Cruises erhielt 2013 den Award «Flussschiff des Jahres», Emerald Waterways 2014 den «Best New River Ship»-Award, und CroisiEurope wurde 2016 für die Elbe Princesse ebenfalls zum «Flussschiff des Jahres» gekürt. Dazu kamen der Silver Travel Award 2016 und Cruise-Critic-Awards 2015 und 2017. Im Flussschiff-Ranking der Handelszeitung, das 2018 erstmals erschien, belegten die Schiffe Spitzenplätze.

Kundenstimmen und Presse Wir freuen uns über jede Rückmeldung zu unseren Reisen. Sie hilft uns, das Angebot laufend zu verbessern, und Ihr Lob ist unser Antrieb. «Es war ein unvergleichliches Erlebnis. Jeden Tag eine andere Stadt oder Sehenswürdigkeit, und der Luxus des schwimmenden Hotels war top.» Franz H., Grosse Rheinreise, MS Amadeus Silver II «Ein unbeschreiblich schönes Gefühl, auf dem Sonnendeck die traumhaften Uferlandschaften Frankreichs vorbeiziehen zu sehen. Die hellen und grosszügigen Kabinen, das elegante Design und der Swimmingpool machen dieses Schiff einzigartig.» Annemarie J., Rhône und Saône, MS Amadeus Provence «Das Premium-Paket ist jeden Rappen wert. Das Fine Dining im Bellevue-Restaurant bietet nicht nur ausgezeichnete Küche, sondern auch eine etwas intimere Atmosphäre. Absolut empfehlenswert!» Peter M., Rhein und Mosel, MS Amadeus Silver III Auch die Presse hat über die Reisen und Schiffe von Rivage Flussreisen berichtet, unter anderem die NZZ, die SonntagsZeitung, die Schweizer Illustrierte, die Handelszeitung, die Basler Zeitung, die Berner Zeitung und Radio 1.

Gut zu wissen von A bis Z Allgemeine Reise- und Vertragsbedingungen: Rivage Flussreisen ist eine Marke der Knecht Reisen AG. Es gelten die Vertrags- und Reisebedingungen der Knecht Reisen AG. An- und Rückreise: Wir organisieren die An- und Abreise zu Ihrem Schiff per Bahn, Flugzeug oder Privatwagen. Auf ausgewählten Reisen bieten wir die An- und Abreise mit Eurobus an. Anlegestellen: Die Behörden teilen jedem Schiff kurzfristig einen Liegeplatz zu, nicht immer den ersten am Anleger. Liegt Ihr Schiff neben einem anderen, führt der Weg an Land über oder durch das Nachbarschiff. Während der Liegezeit kann die Aussicht aus der Kabine durch Nachbarschiffe, Pontons oder Kaimauern eingeschränkt sein, auch Geräusche und Gerüche sind nicht ausgeschlossen. Betreuung an Bord: Die Kreuzfahrtleitung versorgt Sie während der Reise mit den wichtigsten Informationen und kümmert sich um Ihre Anliegen. Auf den meisten Schiffen ist die Bordsprache Deutsch, teilweise auch Englisch. Diätwünsche: Allergien und spezielle Mahlzeiten werden an Bord gerne berücksichtigt. Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche bis spätestens 60 Tage vor Abreise mit. Einreisebestimmungen: Über die Einreisebestimmungen informieren wir Sie bei der Beratung und mit der Buchungsbestätigung. Handynummer: Damit wir Sie unterwegs erreichen, etwa bei einer Verspätung, geben Sie uns bitte Ihre Handynummer an und nehmen Sie das Gerät auf die Reise mit. Kabinen: In den hinteren Kabinen ist wegen der Nähe zum Motor mit mehr Lärm zu rechnen. Beim Manövrieren und Anlegen entstehen generell mehr Geräusche und Vibrationen, moderne Schiffe sind aber deutlich ruhiger als ältere. Kleidung: Tragen Sie, worin Sie sich wohlfühlen. Für Ausflüge empfehlen wir festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung, bei religiösen Stätten angemessene Kleidung. Auf dem Sonnendeck gehören Sonnenschutz, Kopfbedeckung und Sonnenbrille dazu. Zum Abendessen wünschen wir gepflegte Kleidung ohne Krawattenzwang, beim Galadinner darf es etwas eleganter sein. Nichtraucher: Auf den Schiffen gilt grundsätzlich Rauchverbot. Geraucht werden darf nur in den gekennzeichneten Zonen. Programm- und Routenänderungen: Hoch- oder Niedrigwasser, Witterung, Verzögerungen an Schleusen und Brücken oder Streiks können Änderungen am Programm erfordern. Wir sind dann um ein Alternativprogramm besorgt, wobei Unterkunft und Verpflegung in der Regel an Bord bleiben. In seltenen Fällen werden unpassierbare Strecken mit anderen Verkehrsmitteln überbrückt. Die Entscheide trifft der Kapitän kurzfristig und zu Ihrer Sicherheit. Reisegarantie: Ihr einbezahltes Reisegeld ist über den Garantiefonds der Schweizer Reisebranche abgesichert, mehr dazu unter Ihr Geld ist abgesichert. Rollstühle: Aus logistischen und sicherheitstechnischen Gründen müssen alle Gäste mobil sein. Erfolgt die Ein- oder Ausschiffung über andere Schiffe oder tritt ein Notfall ein, kann die Betreuung von Rollstuhlfahrenden nicht gewährleistet werden. In den öffentlichen Bereichen ist ein Rollstuhl als Hilfe möglich (ohne Sonnendeck), entsprechend eingerichtete Kabinen gibt es nur wenige. Schiffsbewertung: Für Flussschiffe gibt es keine offizielle Bewertung. Die Sterne beruhen auf unseren Erfahrungswerten und den Angaben der Reedereien. Sitzplatzwünsche im Restaurant: Die Plätze im Restaurant teilt bei den meisten Reedereien der Restaurantleiter nach der Einschiffung zu. Unverbindliche Wünsche leiten wir gerne weiter. Trinkgelder: Bei den meisten Reedereien sind die Trinkgelder nicht im Preis inbegriffen. Die Höhe ist Ihnen freigestellt und gilt als Anerkennung für eine gute Leistung. Verlängerungshotels: Verlängern Sie Ihre Flussreise mit einem Städteaufenthalt davor oder danach. Die Hotels organisieren wir gerne. Versicherungen: Wir empfehlen eine Reiseversicherung für Annullationskosten vor der Abreise und eine ausserplanmässige Rückreise. Wer mehrmals im Jahr reist, fährt mit einer Jahresversicherung oft günstiger.