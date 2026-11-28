Reiseversicherung von Allianz Travel
Geniessen Sie Ihre Ferien sorgenfrei mit dem Reiseschutz unseres Partners Allianz.
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Jahresversicherung: Secure Travel
Mit einem Reiseversicherungspaket von Allianz Travel sind Einzelpersonen, Familien oder Paare weltweit für beliebig viele Reisen innerhalb eines Jahres versichert. Die Jahresreiseversicherung bietet hohe Deckungssummen sowie erstklassige Service- und Versicherungsleistungen.
Hinweis: Wir empfehlen, den Deckungsbeginn gleich auf den Folgetag des Abschlussdatums zu setzen (dies erfolgt automatisch) oder ein Datum mit genügend Zeit vor der Abreise zu wählen, damit allfällige Annullierungskosten gedeckt sind.
Abschliessbar nur für Personen mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz.
Reiseversicherung für eine Reise: Secure Single Trip
Mit einer kurzfristigen Reiseversicherung sind Sie weltweit für eine Reise versichert und profitieren von einem erstklassigen Versicherungsschutz, der nebst einer Annullationsversicherung viele wertvolle Serviceleistungen beinhaltet.
Wenn Sie sich ausschliesslich gegen Stornierungskosten absichern möchten, ist Secure Single Trip Cancellation die ideale Wahl.
Mit Secure Health können Sie zudem im Rahmen eines Schengen-Visumsaufenthalts in der Schweiz Krankheitskosten versichern. Für noch mehr Sicherheit unterwegs übernimmt Secure Rent Car/Motorhome den Selbstbehalt bei gemieteten Autos oder Wohnmobilen.
Abschliessbar auch für im Ausland wohnhafte Personen, sofern die Reise in der Schweiz gebucht wurde.
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