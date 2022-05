Neuseeland Wanderferien mit Genuss

Es ist die einmalige Mischung aus grandioser Bergwelt, dem weiten Meer und Vulkanen, die Sie auf Ihren Wanderferien in Neuseeland begeistern wird. Spätestens dann erleben Sie hautnah, wie reizvoll es ist, Neuseeland zu Fuss zu entdecken! Nirgendwo auf der Welt kommen Gletscher so nah bis an die Regenwälder heran. In den einzigartigen Ökosystemen ist eine Tierwelt zu Hause, die kaum vergleichbar ist. In Neuseeland leben kaum giftige Tiere, daher ist eine Wanderung mit Rucksack und Zelt ungefährlich und eine gute Gelegenheit für intensive Erkundungstouren. Landschaftlich unterscheiden sich die Nord- und Südinseln erheblich voneinander und machen Wandern und Trekking besonders verlockend. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!