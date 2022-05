Der etwa 80'000 Hektar grosse Tongariro Nationalpark zählt zu den kontrastreichsten Landschaften ganz Neuseelands. Sein Name steht für ein beeindruckendes Massiv im Innern der Nordinsel und umfasst zahlreiche Vulkankegel und teilweise noch heute aktive Krater. Er ist das Geschenk eines Maori-Häuptlings, der den Park 1887 an das Volk Neuseelands übergab. Etwa 100 Jahre später wurde er von der UNESCO zum Weltkultur- und Weltnaturerbe ernannt. Drei Vulkane sind noch aktiv, erst im Jahr 2012 brach der Mount Tongariro aus. Die Vulkane werden von smaragdgrünen Seen, blühenden Bergwiesen und heissen Quellen umgeben. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen gerne Ihre Ferien in einer der atemberaubendsten Landschaften Neuseelands.