Der kleine Ort Te Anau befindet sich auf der Südinsel Neuseelands und wurde nach dem gleichnamigen See, dem Lake Te Anau, benannt. Der Name steht für den Begriff „Te ana-au“ aus der Sprache der Maori und bedeutet „in einer Höhle rauschendes Wasser“. Der Ort befindet sich an der Grenze zum Fiordland-Nationalpark. Hauptziel der Gäste ist der Milford Sound Fjord, eine der bekanntesten Touristenattraktionen Neuseelands. In Te Anau beginnen und enden auch mehrere Wanderwege wie der Kepler Track und per Boot können Sie die Te Anau Höhlen mit einem unterirdischen Wasserfall erkunden! Unsere Spezialisten kennen sich aus und geben Ihnen gerne wertvolle Tipps für unvergessliche Ferien in Neuseeland.