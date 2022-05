Neuseeland Fly & Drive-Kombination

Die Vielfalt Neuseelands individuell erkunden

Neuseeland entdecken und erleben

Mietwagenrundreisen in Neuseeland auf den beiden Hauptinseln sind für viele ein Traum. Die Schönheit der Landschaft ist allgegenwärtig. Eine reiche Natur und die ungezähmte Wildnis, der klare Himmel und die unendlichen Weiten bedeuten für viele das „gelobte Land“, auch wenn ein Hauch von Melancholie über der grünen Hügellandschaft zu schweben scheint. Die dichten, sattgrünen Wälder erscheinen wie ein unerschöpflicher Zauberwald voll spannender Geschichten und Fabelwesen. Erleben Sie die Gastfreundschaft der Menschen, die hier leben und den Hauch der Geister und Götter der Maori. Durch niedrige Farne und Moose schlängeln sich endlose Wanderwege – ein Eldorado für Wanderer.

Stopover und Kombination mit Australien

Es bietet sich an, den langen Flug mit einem Zwischenaufenthalt in Australien zu unterbrechen. Kenner raten dazu, zuerst Australien und sein Outback kennenzulernen, um dann Neuseeland besser begreifen zu können. Viele verschiedene Flugangebote ermöglichen Länderkombinationen, die wir Ihnen gern bei Ihrer Buchungsanfrage erläutern. In Neuseeland angekommen, nehmen Sie schnell und unkompliziert Ihr Mietauto in Empfang. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Camper, ein Motorhome oder – für die Wege abseits der Highways – ein Allrad-Auto bevorzugen. Starten Sie in ein Land der unerschöpflichen Möglichkeiten!

14 Nationalparks unter klarem Sternenhimmel

Wenn Sie keinen Mietwagen möchten, empfehlen wir Ihnen Bahnreisen oder Busrundreisen als Alternative. Nach einer spannenden Rundreise durch das „Land der langen, weissen Wolke“ erholen Sie sich bei einem Strandaufenthalt in einem komfortablen Hotel. Lieben Sie Tauchreisen, dann kommen Sie in Neuseeland voll auf Ihre Kosten! Wassersport liegt hier generell im Trend und hat Auckland mit seinen zahlreichen Yachthäfen den Beinamen „The City of Sails“ eingetragen. Schneebedeckte Gipfel der Südalpen und 14 eindrucksvolle Naturparks animieren zu Ausflügen und Besuchen. Bei Ihren Camperferien in Neuseeland faszinieren die sternenklaren Nächte unter dem Kreuz des Südens und die Wildnis, Weiden und grenzenlose Weite bis an den Horizont.