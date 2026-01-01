Maradiva Villas Resort & Spa
Wolmar, Flic en Flac
Beschreibung
Einleitung
Luxuriöse elegante Villen mit privatem Pool, in Halbkreisen im grossen Garten angelegt, Hauptgebäude mit Rezeption, Gourmet Restaurant "Cassine", indisches Restaurant "Cilantro", japanisches Restaurant "Haiku", Lantana Bar sowie eine Bar am Strand, Strand-Grill-Restaurant, Wein- und Zigarrenkeller sowie drei weitere Restaurants im Sands Suites Resort & Spa, Breakers Bar, Infinity Pool (Mai - Oktober beheizt), Boutique, Kunstgallerie, Maradiva Spa, Schönheitssalon und Bibliothek.
Angebot
Maradiva Spa mit klassischen, sowie Ayurveda- Behandlungen, inkl. Beratung durch den Ayurveda-Arzt, Hydrotherapie Pool, Hammam, Sauna, Yoga und Meditationspavillon, spezielles Spa Menu, Hairstyling und Beauty Angebote.
Zimmer
9 Beachfront Luxury Suite Pool Villen mit einem Schlafzimmer und 1 Beachfront Family Suite Pool Villa mit zwei Schlafzimmern bieten direkten Strandzugang. 6 noch grössere und komfortabler eingerichtete Exclusive Suite Pool Villen (220 m2) mit Verbindungstür zu jeweils einer Beachfront Luxury Suite Villa, in Strandnähe gelegen. Zwei noch grosszügigere Presidential Suite Pool Villen (345 m2), die keine Wünsche offen lassen.
Presidential Suite Pool Villa) in allen Kategorien.
31 Luxury Suite Pool Villen (163 m2) mit grosszügigem zum Pool offenem Wohnbereich, Schlafzimmer mit Klimaanlage, Flachbild- Plasmafernseher, DVD-Player auf Anfrage, BOSE Soundbar, WiFi kostenfrei, Kaffee- und Teekocher, Minibar, Safe, grosszügiges Badezimmer mit Dusche, Bad, WC und separater Aussendusche (mit Zugang vom Garten), begehbarer Kleiderschrank und kleiner, privater Pool (beheizt). 15 Family Luxury Suite Pool Villen sind mit ihren zwei Schlafzimmern ideal für Familien.
9 Beachfront Luxury Suite Pool Villen mit einem Schlafzimmer und 1 Beachfront Family Suite Pool Villa mit zwei Schlafzimmern bieten direkten Strandzugang. 6 noch grössere und komfortabler eingerichtete Exclusive Suite Pool Villen (220 m2) mit Verbindungstür zu jeweils einer Beachfront Luxury Suite Villa, in Strandnähe gelegen. Zwei noch grosszügigere Presidential Suite Pool Villen (345 m2), die keine Wünsche offen lassen.
Mit 24-Stunden-Butlerservice (auf Wunsch, ausser in der Kat.
Presidential Suite Pool Villa) in allen Kategorien.
Ende 2025 eröffnet SHOBA Villas & Residences by Maradiva: 7 Villen mit 4 Schlafzimmern, 8 Residences (Pool jeweils nur in den Residences im Parterre) mit 3 Schlafzimmern luxuriös und chic eingerichtet mit privatem Pool. Zwei Penthouses mit 3-Schlafzimmern und privatem Pool.
Unterhaltung
Stilvolle abendliche Unterhaltung durch Live Jazzbands, DJ sowie orientalische Musik im indischen Restaurant.
Gratis-Sport
Wasserski, Windsurfen, Segeln, Kajak, Pedalo, Schnorchelausrüstung, Tennisplätze mit Flutlicht, Tischtennis, Fitnesscenter.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, Tauchen (PADI), Bootsausflüge zur Delfinbeobachtung, Katamaranausflüge, Kochkurs im Garten "Karo du Chef", Golf auf dem 18-Loch Tamarina Golfplatz – 5 Autominuten entfernt (Greenfees kostenfrei). Ausflug mit dem Rolls Royce inkl. Picknick.
Kinder
Maradiva Kids Club von 4 bis 12 Jahren. Babysitting (gegen Gebühr). Spielzimmer mit Billardtisch, Babyfoot, Brettspiele, Bibliothek.
ab CHF 794.– / pro Person
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