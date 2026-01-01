31 Luxury Suite Pool Villen (163 m2) mit grosszügigem zum Pool offenem Wohnbereich, Schlafzimmer mit Klimaanlage, Flachbild- Plasmafernseher, DVD-Player auf Anfrage, BOSE Soundbar, WiFi kostenfrei, Kaffee- und Teekocher, Minibar, Safe, grosszügiges Badezimmer mit Dusche, Bad, WC und separater Aussendusche (mit Zugang vom Garten), begehbarer Kleiderschrank und kleiner, privater Pool (beheizt). 15 Family Luxury Suite Pool Villen sind mit ihren zwei Schlafzimmern ideal für Familien.

9 Beachfront Luxury Suite Pool Villen mit einem Schlafzimmer und 1 Beachfront Family Suite Pool Villa mit zwei Schlafzimmern bieten direkten Strandzugang. 6 noch grössere und komfortabler eingerichtete Exclusive Suite Pool Villen (220 m2) mit Verbindungstür zu jeweils einer Beachfront Luxury Suite Villa, in Strandnähe gelegen. Zwei noch grosszügigere Presidential Suite Pool Villen (345 m2), die keine Wünsche offen lassen.



Mit 24-Stunden-Butlerservice (auf Wunsch, ausser in der Kat.

Presidential Suite Pool Villa) in allen Kategorien.



Ende 2025 eröffnet SHOBA Villas & Residences by Maradiva: 7 Villen mit 4 Schlafzimmern, 8 Residences (Pool jeweils nur in den Residences im Parterre) mit 3 Schlafzimmern luxuriös und chic eingerichtet mit privatem Pool. Zwei Penthouses mit 3-Schlafzimmern und privatem Pool.